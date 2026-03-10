Caja Fiscal: sector docente advierte voto castigo y prepara gran movilización

Lo que el Gobierno de Santiago Peña pretendía que fuera un trámite rápido en el Congreso se encontró con la resistencia de los docentes. Tras lograr que el Ejecutivo retrocediera en varios puntos sensibles, los trabajadores de la educación se preparan para copar las plazas frente al Congreso este miércoles, en coincidencai con el tratamiento de la ley en la Cámara de Senadores.

Para Silvio Piris, representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), el hecho de que hoy se esté negociando una versión diferente a la que “atropelló” en Diputados ya es un triunfo.

Según Piris, el Gobierno tenía una postura radical, pero la firmeza de los gremios obligó a abrir el diálogo. “Es la primera vez que un sector le gana la batalla a este Gobierno y evita que nos pasen por encima”, afirmó el dirigente.

El plan del Ejecutivo es que el Senado apruebe mañana una versión que baje la edad de jubilación a 53 años, para que el jueves la Cámara de Diputados la ratifique y el tema quede “liquidado”.

Sin embargo, Piris advirtió que los docentes no se quedarán de brazos cruzados. A pesar de que denunciaron que la Dinatrán prohibió a las empresas de transporte alquilar buses para la movilización, los maestros se están organizando para llegar a la capital en sus propios vehículos. “Igual vamos a llenar la plaza”, sentenció.

Dudas sobre los números y advertencia de voto castigo

Por su parte, Gabriel Espínola, de la OTEP-Auténtica, cuestionó duramente las cifras presentadas por el Ministerio de Economía, y señaló que hasta ahora “no son claros”.

Espínola recordó que, históricamente, el Estado ha sido irresponsable al no aportar lo que le corresponde y que los fondos de jubilación han servido para beneficiar al sistema financiero y a especuladores.

“Los trabajadores de la educación no son bandidos, son docentes y son decentes”, expresó Espínola. Suvrayó además que el gremio promoverá el voto castigo contra todos aquellos legisladores y políticos que apoyen una reforma que recorte derechos.

“Esto debe servir de lección. Si buscan perjudicarnos políticamente, habrá una reacción”, aseguró.

Espínola señaló que una verdadera transformación educativa requiere cambiar el sistema de turnos y las cargas horarias, para que el docente no tenga que “acumular cátedras” solo para tener un ingreso digno, y dejandondo de lado la planificación y la corrección.