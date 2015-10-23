Funcionaria “comepapeles” pagaba con dinero de la UNA a sus dos peones

SAN LORENZO (Antonia Delvalle, corresponsal).Una comitiva del Ministerio Público, a cargo del fiscal Martín Cabrera, de Delitos Económicos, intervino el Departamento de Pesca y Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), UNA. Es en prosecución a la investigación que realiza por las múltiples irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción, en especial en el Rectorado y dicha casa de estudios. Se investigan casos de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y otros.

La asistente del fiscal Cabrera, abogada Fabiola Sosa, tomó la declaración testifical a Umelio González y a Enrique Cuevas, cada uno de los cuales supuestamente percibía G. 4.500.000, como funcionario de la FCV-UNA. Ninguno sabía que era funcionario. Ambos trabajan hace seis años para la exdirectora de Talentos Humanos, María del Carmen Martínez, en la granja de esta, en la ciudad de Eusebio Ayala. Allí la “comepapeles” tiene estanques para la cría de peces que la misma vendía a la facultad, según informaron.

González contaba con rubro docente, pero era empleado de Martínez, al igual que Cuevas. Coincidieron en que solo percibían G. 1.600.000 y que solo tras estallar los hechos de corrupción en la universidad una persona desconocida les entregó una tarjeta de marcación. Allí se enteraron de que eran asalariados de la FCV y que debían percibir G. 4.500.000, cada uno.

Contaron que ocasionalmente su patrona les enviaba a la sede del Departamento de Pesca y Acuicultura, donde funciona la Granja Experimental de Piscicultura, para proseguir con el trabajo de engorde de los peces que Martínez vendía a la FCV.

El fiscal Cabrera analizará la situación procesal de los dos funcionarios, ya que supuestamente no sabían de la irregularidad en la que estaban envueltos.

Martínez se encuentra recluida en el Buen Pastor, por hurto agravado, ya que fue pillada “in fraganti” por estudiantes cuando presuntamente tragaba documentos que la involucrarían en irregularidades, al igual que al exrector de la UNA Froilán Peralta. Este, antes de ser rector, fue por décadas decano de la FCV.

Hasta el momento son cinco en total las personas recluidas en el marco de la investigación.