Realizan once allanamientos simultáneos por violentos asaltos a bancos

Desde las 5:30, se encuentra realizando un megaoperativo en busca de los miembros de una violenta banda criminal que perpetró el último asalto a un banco en Naranjal, ocurrido el pasado 26 de febrero, y varios otros hechos delictivos similares.

Se están allanando dos viviendas en Caazapá, seis en Itapúa y seis en Alto Paraná.

El comisario Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles, confirmó en ABC Cardinal que están buscando a once personas que ya cuentan con órdenes de captura. Todos son de nacionalidad paraguaya.

Siendo las 6:00, ya se concretó la detención de dos sospechosos, además de la incautación de varios vehículos con chapas clonadas y municiones de diverso calibre.

El comisario Flores resaltó que todos los elementos recabados en el proceso investigativo indica que los sospechosos identificados son autores directos de los violentos asaltos. El procedimiento sigue en curso.

Frustran otro posible golpe

En otro momento, resaltó que ya existía una alerta de seguridad ante la posibilidad de que esta banda realice otro atraco de gran magnitud en la zona Este del país, por lo cual con este megaoperativo se habría frustrado un nuevo hecho delictivo.

Resaltó que varios de los detenidos contaban con antecedentes penales pero tenían medidas alternativas a la prisión.

