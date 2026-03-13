Capturan a Sebastián Marset en Bolivia

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, detalló que recibieron la información de sus pares de Bolivia sobre la captura de Sebastián Marset antes de las 7:00 de este viernes y en estos instantes está recibiendo en tiempo real las actualizaciones.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, detalló en ABC Cardinal.

Desde hace varias semanas, las autoridades bolivianas piden ayuda para localizar al presunto líder narco uruguayo que lleva años escondido en varios países del mundo. El mismo presidente de la República, Rodrigo Paz, pidió días atrás públicamente información sobre su localización.

NOTA EN DESARROLLO