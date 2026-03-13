Policiales
13 de marzo de 2026 - 08:19

Capturan a Sebastián Marset en Bolivia

¿Quién es Sebastián Marset?.
El líder narco Sebastián Marset fue capturado esta mañana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, según confirmaron las autoridades policiales de dicho país. Los datos iniciales indican que el operativo se inició en horas de la madrugada y “ya se le tiene asegurado”, detalló el ministro antidrogas paraguayo, Jalil Rachid.

Por ABC Color

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, detalló que recibieron la información de sus pares de Bolivia sobre la captura de Sebastián Marset antes de las 7:00 de este viernes y en estos instantes está recibiendo en tiempo real las actualizaciones.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, detalló en ABC Cardinal.

Desde hace varias semanas, las autoridades bolivianas piden ayuda para localizar al presunto líder narco uruguayo que lleva años escondido en varios países del mundo. El mismo presidente de la República, Rodrigo Paz, pidió días atrás públicamente información sobre su localización.

NOTA EN DESARROLLO