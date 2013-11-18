Mayoría quiere escalinata colorida

La directora general de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, Angie Duarte, consultada al respecto, adelantó que por lo pronto mantendrán el colorido por un par de días para que la gente pueda visitarla y tomarse fotografías.

Dijo que la intervención urbana ayudó a hermosear la zona y llamó mucho la atención. Gracias a ello el evento “Asunción se viste” fue de gran éxito y tuvo una concurrencia masiva en la noche del jueves.

Este tipo de actividades busca promover el uso de los espacios públicos y seguirá en otros sitios y en los barrios de la ciudad. La idea es que el lunes nuevamente la escalinata recupere el color blanco que tenía antes, pero en estos momentos la gente está pidiendo lo contrario en las redes sociales. “Vamos a ver qué se puede hacer consultando con las otras direcciones de la Municipalidad ante el pedido de la gente de mantener el colorido”, prometió.

En cuanto a la escultura de la Victoria de los Comuneros –que corona la columna principal del monumento construido en 1928– y que es de autoría de Luis Perlotti dijo que la pieza no fue coloreada con el dorado y azul para esta actividad, sino ya se encontraba así. De todas maneras, prometió hablar con los chicos de la Escuela Taller de Asunción para su restauración in situ.Darle vida

A su vez, la asesora cultural de la Comuna capitalina, Clotilde Cabral, explicó que la recuperación de la escalinata ha motivado a los vecinos. Consideró que el lugar debe ser utilizado para este tipo de actividades que atraigan a mucha gente y que mantengan la seguridad del sitio. “Se busca darle vida a Asunción y especialmente a todo el Centro Histórico. Queremos que la gente tome los espacios y los disfrute y aproveche positivamente”, apuntó Cabral.