10 de agosto de 2002 a la - 09:08
El general en su laberinto
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El lunes último se desarrolló una segunda movilización del movimiento oviedista contra el gobierno de Luis González Macchi. El Gobierno y sus voceros la acorralaron al punto de obligar a los organizadores a jurar y rejurar que la manifestación iba a ser de corderos. A esto agregó un estricto control de sus adherentes, sacando nuevamente a los militares a las calles en los días previos. Impuso además la ley del marchódromo y un agente fiscal entendió que la presencia en la Plaza Italia podría ser un atentado contra el medio ambiente.
Por Julio Benegas Vidallet