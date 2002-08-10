El general en su laberinto

El lunes último se desarrolló una segunda movilización del movimiento oviedista contra el gobierno de Luis González Macchi. El Gobierno y sus voceros la acorralaron al punto de obligar a los organizadores a jurar y rejurar que la manifestación iba a ser de corderos. A esto agregó un estricto control de sus adherentes, sacando nuevamente a los militares a las calles en los días previos. Impuso además la ley del marchódromo y un agente fiscal entendió que la presencia en la Plaza Italia podría ser un atentado contra el medio ambiente.