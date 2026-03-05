Clima
05 de marzo de 2026 - 08:33

Meteorología emite alerta de tormentas “moderadas a fuertes” para dos departamentos

Anuncian tormentas y vientos fuertes para la zona del Chaco
El pronóstico meteorológico para este jueves anuncia posibles lluvias y tormentas en la mayor parte del país durante la jornada de hoy y dos departamentos del Chaco ya están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Poco después de las 8:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta sobre posibles “fenómenos de tiempo severo” que afectarían a zonas de la Región Occidental durante la mañana.

“Celdas de tormentas persisten aún sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy”, indica el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” con posibilidad de caída de granizo en el oeste de Alto Paraguay y el noreste de Boquerón.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico general indica que se registrarían también lluvias y tormentas hoy en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana y al menos hasta el sábado.