Meteorología emite alerta de tormentas “moderadas a fuertes” para dos departamentos

Poco después de las 8:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta sobre posibles “fenómenos de tiempo severo” que afectarían a zonas de la Región Occidental durante la mañana.

“Celdas de tormentas persisten aún sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la mañana de hoy”, indica el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” con posibilidad de caída de granizo en el oeste de Alto Paraguay y el noreste de Boquerón.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico general indica que se registrarían también lluvias y tormentas hoy en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana y al menos hasta el sábado.