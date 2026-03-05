Advierten que persistirán las tormentas intensas: ¿desde qué hora y dónde?

El director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, anunció que se prevé hoy una inestabilidad climática similar a la registrada en estos últimos días.

Explicó que es una condición típica de verano en la que se recicla la masa de aire, por lo que no se desplaza la inestabilidad del territorio nacional.

“Probablemente hoy tengamos algo muy similar nuevamente. El sistema del fin de semana va a generar algo comparable, pero es otro perfil. Estamos en temporada en que no hay un cambio total de masa de aire; entonces, por ahí viene la mano de la condición de repetitividad del evento”, mencionó.

Lea más: Meteorología emite alerta de tormentas “moderadas a fuertes” para dos departamentos

Zonas más afectadas y horarios

El director precisó que los puntos del país donde se esperan lluvias con tormentas eléctricas son Asunción y el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al horario, indicó que se registrarán lluvias a partir de la tarde.

El ambiente en los próximos días será cálido a caluroso, con altos niveles de humedad, según Mingo.