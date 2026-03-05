Cae supuesto narcopiloto buscado hace 12 años

El piloto capturado por supuesto narcotráfico fue identificado como Luis María Sarubbi Duarte, de 37 años, quien cayó en la noche de este miércoles en una operación efectuada por policías del Departamento Antinarcóticos.

El subjefe de esta unidad, comisario Juan Morel, informó que procedimiento se hizo en la vía pública, en el barrio Villa Morra de Asunción.

El sospechoso estaba al mando de una camioneta Ford Raptor negra, con chapa AAOC 164, registrada a nombre de la empresa Grupo AB SA, según el informe oficial.

Sarubbi tenía en su poder 25.000.000 de guaraníes y 1.743 dólares en efectivo, así como tres celulares.

Cocaína atribuida a Chicharõ

El 30 de noviembre de 2014, el entonces fiscal de Narcotráfico, Marcelo Daniel Pecci Albertini (asesinado el 10 de mayo de 2022 en Colombia), dio a conocer públicamente que firmó una orden de detención contra el ahora detenido Luis María Sarubbi Duarte en el marco de la operación Halcón 5.

Ese fue un caso que se inició dos semanas antes, el 15 de noviembre de 2014, cuando agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 530 kilos de cocaína en una pista de aterrizaje clandestina en el ciudad de Karapaí, departamento de Amambay.

La droga fue traída de Bolivia en una avioneta Cessna 210 con matrícula ZP-BBU, pilotada supuestamente por el teniente primero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) en situación de retiro Ramón Donato Mendoza Riquelme, quien tenía 35 años de edad en ese momento.

El supuesto narcopiloto Ramón Donato Mendoza escapó con la misma avioneta justo cuando los antidrogas entraban a la pista. Voló desde ese lugar al aeropuerto Augusto Roberto Fúster de Pedro Juan Caballero, donde aterrizó y dejó abandonada la aeronave. Nunca fue capturado.

La investigación del fiscal Pecci en el caso Halcón 5 identificó posteriormente al supuesto dueño de la carga de cocaína, el entonces diputado colorado suplente por Amambay Carlos Rubén Sánchez Garcete, de 39 años cuando eso, alias Chicharõ (asesinado el 7 de agosto de 2021 en Pedro Juan Caballero).

Los investigadores también descubrieron que el ahora arrestado, Luis Alberto Sarubbi Duarte, figuraba como uno de los dueños o últimos poseedores de aquella avioneta que descargó la carga de cocaína en Karapaí, por lo que lo buscaban.

Taxi aéreo para el narcotráfico

El mismo objetivo ahora detenido, Luis María Sarubbi Duarte, tenía otra orden de captura en el marco de la operación Clon, que se efectuó el 6 de julio de 2015, cuando agentes especiales de la Senad allanaron las oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en Asunción; el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, y el aeropuerto Augusto Roberto Fúster, en Pedro Juan Caballero.

En esa serie de procedimientos se incautaron 22 avionetas que supuestamente se usaban para el transporte de cocaína y marihuana, según la Fiscalía.

Algunas de esas naves figuraban a nombre de una empresa denominada San Jorge, perteneciente al brasileño Ulisses Jorge Cardoso, ahora de 61 años, quien vivía en Coronel Oviedo.

Cardoso fue capturado en 2016, apuñalado en prisión en 2017, favorecido con arresto en una clínica privada en 2018, escapó de esa misma clínica privada en 2019 y terminó capturado en Brasil en 2024, donde en teoría permanece hasta ahora.

Supuestamente, el ahora detenido Luis María Sarubbi Duarte, como piloto, formaba parte de la estructura liderada por Cardoso, que ofrecía una especie de servicio de taxi aéreo para grupos de narcotraficantes.

De hecho, en ese marco fue que se ordenó su captura, que ahora fue efectivizada por la Policía.