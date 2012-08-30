Manifestantes critican transgénicos y la línea editorial de nuestro diario

En su recorrido por las calles capitalinas, los manifestantes realizaron un alto frente a nuestro diario, donde el dirigente Belarmino Balbuena criticó la habilitación por decreto del uso de semillas transgénicas en nuestro país, y cuestionó la línea editorial de nuestro diario.

Defendió el funcionamiento del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA- homónimo de uno que funciona en Barinas, Venezuela), en Curuguaty, departamento de Canindeyú. Negó que este sea de ideología socialista y que funcione gracias a los petrodólares del presidente de Venezuela Hugo Chávez.

“Yo he aclarado eso, que en Curuguaty funciona una universidad promovida y financiada por los petrodólares. Si tuviéramos dinero proveniente del petróleo, nuestra universidad ya hubiera sido un castillo; gracias al esfuerzo de la comunidad funciona”, significó.

El mencionado instituto recibió de la Itaipú en marzo pasado un desembolso de G. 970 millones de un total de G. 1.941 millones que debe percibir, gracias a un convenio firmado con la entidad durante la administración de Gustavo Codas.

El IALA difunde la ideología del socialismo como base de una mejor sociedad y en sus actividades se destacan las iconografías del Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, entre otros. Su lema es: “ESTUDIO, LUCHA Y ORGANIZACIÓN. Con la Agroecología en la Revolución”.

Balbuena señaló que “se crea un fantasma por vía de la prensa. Hoy día, las ideas tienen que ser abiertas. Hoy día por convicción debemos ganar a la gente, no por medio del ataque, acusación”, significó.

Paraguay resiste

Entre los campesinos pudimos identificar a varios integrantes del grupo proluguista “Paraguay Resiste”, que critica la destitución del exjefe de Estado Fernando Lugo. Así vimos, por ejemplo, a Cecilia Vuyk, exsecretaria del excanciller Jorge Lara Castro; Omar Yampey, militante comunista; Jazmín Duarte, expresidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, últimamente copada por militantes del P-MAS.

Se negaron a dialogar

El director de nuestro diario Aldo Zuccolillo, en un momento de la manifestación se acercó ayer a los organizadores y los invitó a ingresar a nuestra redacción para que periodistas puedan escuchar sus quejas y publicarlas.

El dirigente Belarmino Balbuena, quien por mucho tiempo lideró el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y hoy está al frente del Partido del Movimiento Patriótico Popular (PMPP), accedió a la sugerencia, pero una integrante de su equipo, a quien no pudimos identificar, le pidió que no acepte.

Balbuena optó por apartarse del grupo que seguía conversando con Zuccolillo, a quien aseguraron que al final de la marcha ofrecerían una conferencia de prensa.