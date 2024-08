Nadie investigó el vínculo entre marihuana y los González Daher

La investigación se abrió con la incautación de 324 kilos de marihuana prensada, distribuida en 363 panes, el 17 de enero del año pasado. Fue en Chaco’i, Presidente Hayes, en el kilómetro 26 de la ruta Teniente Esteban Martínez.

Los tres detenidos en esa oportunidad, Luis Alberto Amarilla, José Domingo Benítez y Antonio René Franco, coinciden en sus declaraciones respecto a que la marihuana había salido de un establecimiento propiedad de los González Daher.

José Benítez afirma que, como fletero, fue contratado por un tal Cirilo para transportar tambores con aceite desde una propiedad ubicada en Luque, en inmediaciones del hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) hasta “una granja propiedad del senador Daher”. Lo hizo a bordo de su camioneta, Chevrolet S10.

Cuenta en su declaración que al llegar a ese establecimiento, unos hombres bajaron los tambores y que él esperaba que le pagaran los G. 500.000 que le prometieron, pero Cirilo abordó su moto y se retiró y, posteriormente, atendiendo que debía ir a buscar a su hija, decidió irse también. Sin embargo, al salir fue detenido. Policías le llevaron hasta el kilómetro 26, donde ya estaba aprehendido el capataz del establecimiento, Luis Alberto Amarilla, al lado del automóvil Toyota Platz, en el cual se habían encontrado bolsas de arpillera con marihuana. Según Benítez, los policías lo dejaron en el kilómetro 26 y se retiraron llevándose su camioneta, a bordo de la cual, tiempo después, retornaron trayendo en la carrocería tres tambores que contenían panes de marihuana.

Antonio René Franco, entretanto, asegura que llegó a la granja ese día con intención de comprar un vehículo que supuestamente tenía a la venta el “capataz de González Daher”, un tal Luis. Como él no estaba, lo invitaron a tomar tereré y en eso estaba cuando vio llegar a Benítez a bordo de una camioneta, junto con Cirilo, y también fue testigo de cuando se bajaron los tambores sucios de aceite, Cirilo se retiró en una moto y más tarde salió Benítez con su camioneta.

Según Franco, minutos después, una furgoneta ingresó a la granja y unos policías lo detuvieron. Así también vio cuando la Chevrolet retornó, pero sin Benítez, sino con policías que subieron en la carrocería tres tambores y lo llevaron a él detenido.

En el expediente no consta que la Policía haya entrado a la granja. Dice que supuestamente la droga se incautó en la calle. En el expediente no hay indicios de ningún esfuerzo que hayan hecho el Ministerio Público ni la Policía por buscar de dónde salió la marihuana incautada. La propiedad, confirmó el equipo EN360, es la granja Neli, a nombre del concejal colorado de Luque Óscar Rubén González Chávez, apodado “Keche”, hijo de la escribana Nélida Chávez y del senador reelecto González Daher, quien al momento del procedimiento era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En el expediente se puede ver que no se hizo nada por identificar el lugar, indagar quiénes son los propietarios y qué vínculos tendrían con el caso. El fiscal Sanabria solo pidió a la Policía que identifique al tal Cirilo, lo que tampoco se hizo. También requirió que se trate de saber cuál era la propiedad de Luque, de donde salieron los tambores con supuesto aceite. La Policía tampoco pudo dar con este inmueble.

Ayer volvimos a llamar a los González Daher para obtener su versión, pero todos los teléfonos estaban apagados.