La extraña fruta que bautizó a una ciudad

El curuguá es una fruta con múltiples beneficios alimenticios, sin embargo, tal vez debido a su falta de popularidad o por desconocimiento, hasta hoy no ha sido fácil introducirla en la dieta diaria. De un color negro azabache por fuera y amarillo por dentro, contiene grandes cantidades de hidratos de carbono y altas dosis de vitaminas A y B, además de potasio, fósforo, magnesio y un abundante contenido en fibras. Con un poco de creatividad, esta fruta puede ser incorporada en recetas culinarias para agregar exotismo a nuevos platos.

Otra utilidad del curuguá es su propiedad de repelente natural. El aroma característico de su fruta y su flor ahuyenta a los insectos.

“Encontré la fruta durante mi recorrido laboral por el departamento de Canindeyú, me pareció curiosa su forma cilíndrica, dura y negra; traje una a casa, investigué un poco y luego me animé a preparar un jugo. Me gustó. Entonces guardé las semillas para reproducirlas y ahora hago muchas comidas con mi producción particular”, dice Rubén Blanco, un luqueño aficionado a la planta.

Según Blanco, el curuguá puede consumirse fresco si no está muy maduro; además, también pueden producirse dulces, mermeladas, yogur, mousse, helados y compotas. “Una tostada untada con mermelada de curuguá es deliciosa”, dice.

En cuanto a las opciones saladas, de los frutos no maduros, pueden cocinarse sopas o guisados, así como suflés, tartas, pizzas y milanesas.

Su consumo en forma de jugo es “muy delicioso”, agrega, y describe el sabor como similar al melón pero “un poco más intenso”. Quienes realicen una dieta vegetariana o sin gluten pueden encontrar en el curuguá un gran aliado.

Dificultad de producción

“Un amigo me dio las semillas, entonces intentamos incursionar en la producción del curuguá, pero no se vende mucho porque la gente desconoce qué hacer con las frutas. Solo algunas personas compran, pero sabemos que se puede comer de muchas maneras, principalmente dulces y mermeladas”, comenta Mario Villagra, quien junto con su esposa, Genara Roa, comenzó a cultivar y comercializar el curuguá en Luque.

Don Villagra explicó que cada planta suele tener entre 40 y 50 frutas dos veces al año y que su crecimiento lleva aproximadamente tres meses, por lo cual sería muy rentable si, eventualmente, la fruta ganara adeptos, ya que así se podría comercializar a gran escala.

En algunos supermercados gourmet, la fruta se vende hasta a G. 40.000 por unidad, pero don Villagra las comercializa a G. 10.000 cada una entre sus amigos.

“Muchos tienen miedo de la fruta porque no la conocen, pero es muy rica. Se hace de todo, en casa solemos adaptarla a algunas recetas como tartas, suflés, helados y jugos”, explica don Rubén y agrega que siempre anima a sus amigos y familiares a probar alguna receta en la que el curuguá sea el ingrediente principal.

Uno de los inconvenientes para el procesamiento es la dureza de la cáscara, lo que obliga a partirla con un cuchillo bastante filoso, pero el pequeño esfuerzo vale la pena al degustar las delicias culinarias.

Si uno empieza a buscar la fruta en los centros de abastecimiento de Asunción como el Mercado de Abasto o el Mercado 4, es tal vez imposible hallarla. “Pero si se llegaran a conocer las virtudes, sería un interesante rubro alternativo para muchas familias”.

Características de la planta

Es una planta trepadora cuyas hojas son de color verde grisáceo, las flores son blancas o amarillas y el fruto es casi cilíndrico de 30 a 60 cm de longitud.

Cuando madura, su tono puede ser naranja, rojo, marrón y púrpura oscuro con reflejos violetas, o en su totalidad de negro azabache, de cáscara lisa y dura. En su interior la pulpa es firme, carnosa y jugosa, normalmente naranja o amarilla, como el melón. En la cavidad central, contiene una pulpa más suave donde está la semilla.

Su nombre científico es Sicana odorifera Naud y, además de Paraguay, también se encuentra en el Brasil, de donde se presume es originaria. Además se sabe que en Perú, México y Ecuador se consume de muchas maneras, incluso las hojas y las semillas son utilizadas como un fuerte purgante.

El nombre de una ciudad

Se cree también que la abundancia de esta fruta en el departamento de Canindeyú en épocas de los guaraníes, en el límite con Brasil, dio origen al nombre de la ciudad Curuguaty, porque anteriormente se la encontraba en los campos de la zona.

Curuguaty fue fundada un 14 de mayo de 1716 por el español Juan Gregorio Bazán de Pedraza como Villa de San Isidro Labrador del Curuguaty, y luego quedó simplemente Curuguaty.

Se especula que la palabra Curuguaty fue un término adoptado por el fundador al escuchar de los indígenas guaraníes que habitaban esas tierras referirse a la producción de la fruta en la zona.

Tanto está ligada esta fruta a la historia de la ciudad que, si bien ahora es un tanto más escasa, el chef Guillermo Antonio Escobar Rojas en su restaurante Juana Pabla ofrece varias opciones culinarias elaboradas en base al curuguá, principalmente durante las fiestas fundacionales en mayo.

Incluso en la plaza 34 Curuguateños, espacio verde del centro de Curuguaty, hay una enramada de curuguá dando la bienvenida a los visitantes.

Recetas

Para que pueda incorporar esta fruta a su dieta y sobre todo disfrutarla, aquí le damos algunas recetas sencillas.

Helado

Ingredientes

Una fruta de curuguá madura, dos cucharadas de azúcar, dos tazas de leche, dos cucharadas de crema de leche y una taza de agua.

Preparación

Cortar la fruta, sacar las semillas y solo utilizar la pulpa. En una licuadora procesar la pulpa con el agua, luego colar el jugo. Para finalizar, agregar a la licuadora el zumo de curuguá con la leche, la crema de leche y el azúcar. Procesar durante unos minutos hasta obtener una consistencia homogénea. Luego, refrigerar por un par de horas.

Suflé

Ingredientes

Dos frutas de curuguá verdes o semimaduras, medio litro de crema de leche, 250 kilogramos de queso cremoso, sal, pimienta, cebolla, tomate, locote y ajo.

Preparación

Primero preparar una salsa de tomate, cebolla, locote y ajo. Luego de pelar y quitar las semillas de la fruta, enmantecar un recipiente donde se coloca un colchón de curuguá, se espolvorea con sal y pimienta. Se cubre con una capa fina de queso y se vierte la salsa roja, se pone otro colchón de curuguá y se cubre con otro poco de queso. Finalmente se echa la crema de leche.

Se cocina al horno durante unos 45 minutos o hasta que el curuguá esté blando y gratinado.

Milanesa

Ingredientes

Dos curuguá semimaduros, sal, pimienta, vinagre de manzana, huevo, harina de trigo y galleta molida.

Preparación

Se pelan las frutas, se cortan en medallones y se quitan las semillas. Luego se coloca en recipiente con vinagre, sal y pimienta por unos 30 minutos.

Posteriormente, se empana como cualquier milanesa. Es decir, se pasa por la harina de trigo, luego por huevo y finalmente por la galleta molida. Se fríe en aceite o si prefiere se lleva al horno, también puede colocar en unas placas con aceite y luego de voltearlas puede colocar un poco de queso cremoso encima para gratinar.

Sopa crema

Ingredientes

Un curuguá maduro, una cebolla, dos zanahorias, queso Paraguay, sal y un poco de orégano.

Preparación

Luego de pelar y cortar en cubos la fruta, se suma a las demás verduras y se hierven hasta que estén blandas. Luego se licua y se agrega el queso y el orégano.

