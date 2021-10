Multifacética artista y sus bodas de plata

Nació en Guarambaré, en un ambiente rodeado de arte, se crió en un círculo familiar con 17 integrantes músicos, por lo tanto, era muy difícil que Delia Picaguá Bordón se saliera del sendero musical. “Mi madre, Zulema Bordón, era también cantante, pero aficionada”, comenta. Estudió declamación desde los siete hasta los 17 años con la profesora Carmen Alonso de Aquino, expresión artística en la cual se destacó desde sus inicios. “Así aprendí a amar la literatura, sobre todo el castellano. Conocí a muchas escritoras paraguayas, especialmente a María Luisa Artecona de Thompson, guarambareña también”.

Al finalizar la secundaria, optó por la carrera de Sicología en la Universidad Nacional de Asunción. En esa época, comenzó a ejecutar la guitarra y se alejó de la literatura. “A los 18 años comencé a enseñar las materias de humanidades en los colegios de Guarambaré y ciudades vecinas, como J. Augusto Saldívar, Ypané, entre otras”, menciona.

Ni bien culminó la universidad, la invitaron a integrar la organización del Festival del Takuare’ê. Allí conoció a grandes intérpretes folcloristas. “Me cultivé y creo que recuperé mi afición por la literatura, me empapé más de la música. Al mismo tiempo, por una de esas casualidades, ingresé a la Escuela de Canto, del Instituto Municipal de Arte. “Yo no cantaba ni en la ducha, pero a los dos meses ya me hicieron cantar ante el público. Temblaba como una hoja”, recuerda.

Estudió teatro popular con Rudy Torga, quien, además de Susy Delgado y Rodolfo Dami (h) le enseñaron la lengua guaraní. Entre sus maestros también recuerda a la poetisa guarambareña Gladys Carmagnola de Aquino: “Tuve la suerte de rodearme de gente extraordinaria, muy bondadosa y solidaria, que me transmitió su conocimiento. Porque no solo hice poesía en guaraní, también escribí cuentos”.

Reconoce que, gracias a la declamación y a su profesora, entró en contacto con grandes autores. Ella le decía que para entender la obra, leyera, además, el contexto y la vida de los autores. En síntesis, analizar la obra. “¡Yo apenas tenía siete u ocho años! Pero como mi padre Ramón Picaguá nos inculcó desde pequeños el amor hacia la lectura, también leíamos entre hermanas, y mi hermana mayor —quien, lastimosamente, falleció de covid hace unos meses— nos leía obras de Gustavo Adolfo Bécquer, Alfonsina Storni, y otros geniales poetas. Tuve esa influencia extraordinaria que me fue enriqueciendo”, admite.

En la escuela de canto, su formación fue continua y nutrida por los maestros José Luis Miranda, Ñeca González, Cristina Vera Díaz, César González, Wilma Ferreira. Esto la ayudó en la presentación, en 2001, de su primer CD “Melodías Paraguayas I”; luego lanzó “Melodías Paraguayas II”. Ese mismo año publicó también su primer poemario bilingüe (castellano- guaraní). “Otra vez aquí”. Más adelante, en el 2007, luego de dos años y medio de investigación, lanzó “La música y los músicos en Guarambaré”, una obra que abarca el movimiento artístico musical de la comunidad desde los años 30 hasta el 2006.

Este 2021, Delia cumple 25 años con el canto como solista, porque también integró los coros más importantes del Paraguay, y una manera de celebrarlos es con la publicación, en diciembre, de la segunda edición del libro “La música y los músicos en Guarambaré”, así como la obra “Poetas y poetisas del territorio esmeralda de Guarambaré”. “Gladys Carmagnola me prestó el nombre. Ella había escrito un poema, ‘Territorio esmeralda’, y también voy a lanzar mi tercer CD ‘Melodías Paraguayas III’. Viajé al Brasil para grabar con Los Castillo, un grupo musical que triunfa allí y con músicos de la Orquesta Sinfónica de San Pablo. No pude lanzarlo por culpa de la pandemia”, revela.

En su vasta trayectoria artístico-profesional tuvo oportunidad de participar como solista vocal en diferentes orquestas de cámaras y sinfónicas de nuestro país. Ha recorrido escenarios y ferias de libros de todo el territorio nacional con su canto y sus trabajos literarios, así como varios países de Sudamérica, en representación del Paraguay. En 2006, fue la propulsora de la creación y coordinación del Proyecto Sonidos de la Tierra, filial Guarambaré. Por todo este gran bagaje de aporte a su comunidad no es de extrañar que la hayan propuesto como candidata para recibir el premio internacional “Líder Shalom de Latinoamérica”, en un encuentro que se realizará en Costa Rica del 16 al 18 de noviembre. Con seguridad afirma: “Estoy muy contenta por la nominación y haré lo mejor para representar a nuestro país”.

