50 bateristas la romperán de nuevo

Fue lo que pasó en septiembre, a días de recibir la primavera, cuando más de 30 bateristas al unísono entregaron un show magnífico, único en su estilo en la Plaza de la Democracia de Asunción.

Distribuidos armoniosamente en la explanada de la plaza, estos bateristas entregaron un espectáculo inolvidable como resultado del talento individual y de las horas de aprendizaje y ensayos que tuvieron previamente.

“Nuestra finalidad es muy concreta: Hacer que la música llene de alegría las almas y los corazones de los presentes”, afirma Gladys Rojas, cabeza de BaterASU y directora del Conservatorio Zeppelin School.

Al hablar de esta experiencia, a Gladys le es imposible que no se le llene el corazón de emoción. “Me late mucho y más fuerte, porque de eso se trata este rubro hermoso en el que gracias a Dios me toca trabajar. La música logra esa emoción, ese sentir increíble en el pecho y cuando comenzó a sonar la banda Coda en esa calurosa, pero hermosa tarde de sábado y se dio inicio así al show sonando todas esas 36 baterías, fue algo que no se puede explicar si uno no lo vivió estando allí. Todo eso se sintió en esa primera edición del BaterASU”, recuerda feliz.

A pedido del público

Mucha gente quedó con ganas de ver el espectáculo en vivo. Fue tanta la repercusión positiva en las redes sociales que finalmente, a pedido de la gente se reprisa.

“Conjuntamente con la directora general de Acción Cultural y Comunitaria, Angie Duarte, y el director, Hugo González, decidimos hacer esta segunda edición de BaterASU llevando todo el montaje a nuestra hermosa Costanera de Asunción y aumentando el número de bateristas a 50″, explica Gladys.

BaterASU Costanera promete ser otro gran show musical con los bateristas como principales estrellas del encuentro. “Es un desafío importante, pero que nosotros -los que amamos lo que hacemos- sabemos que nunca es imposible, y como bien dijo Nelson Mandela: ‘Siempre parece imposible hasta que se hace’, y bueno, trabajando todos juntos con el maravilloso equipo humano, conformado por alumnos, profesores, padres, invitados estelares y colaboradores, ahí vamos por nuestro sueño, el de sonar todos juntos al unísono en un espectáculo en el que todos somos y sonamos iguales”, destaca la líder de esta iniciativa.

En este show, maestros del instrumento, estudiantes de diferentes edades y cursos ponen su mejor esfuerzo para que todos los corazones palpiten en iguales acordes musicales.

La gran cita

El BaterASU Costanera será el próximo 28 de noviembre del corriente, a las 17:00, con entrada gratuita.

Los 50 bateristas interpretarán temas al unísono, acompañados por la banda Coda, que está compuesta por los distinguidos profesores del Conservatorio Zeppelin School.

Ellos harán un tributo a la legendaria banda inglesa Led Zeppelin, agrupación que inspiró a que se fundara este primer Conservatorio de rock del país, que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación.

Los bateristas que estarán en escena son alumnos del citado conservatorio, que con el apoyo de sus padres pusieron toda su dedicación y empeño para que esto sea posible, con el minucioso trabajo de los profesores. “Como todo show, tenemos el agrado de contar con invitados especiales que se sumarán, ya que todos ellos, en sus diferentes estilos son y seguirán siendo inspiración y maestros en esta hermosa carrera que es la batería”, alega Gladys.

“Nos acompañarán Beto Barrios, baterista de Tierra Adentro y primer profesor de batería en nuestro conservatorio, el querido y gran maestro César Chipolla, nuestro profesor Edgar Chamorro del grupo The Kills, el genio del género rock y metal, líder de Patriarca, Hernán Comas, y el distinguido maestro Sebastián Ramírez, Jorge Torres de Endgame, Marcos Sanabria de Redimidos y la virtuosa Vasti Núñez, todos ellos honrándonos con su participación y aportando más brillo a este espectáculo que nos llena de orgullo y engalana nuestra querida ciudad de Asunción”, resalta Gladys, quien de esta manera nos invita a vivir un espectáculo musical inolvidable.