Descubriendo a Batman

En el filme, que llegó este jueves a las salas de cine, han pasado dos años desde que Batman apareció en Ciudad Gótica, motivado por la sed de venganza de Bruce Wayne. La ciudad está dominada por la violencia, la corrupción y llamativos asesinatos en las semanas previas a la elección de un nuevo alcalde.

Según el guionista y director Matt Reeves (El planeta de los simios: confrontación y Cloverfield), su intención en esta película es “mostrar a un joven Batman que está al inicio de su arco dramático, en donde haya lugar para el crecimiento, para un despertar y ponernos en el centro del camino con todos estos personajes”.

También detalló que el inicio de la película está inspirado en el Acertijo y su punto de vista. “Cuando voy al cine me gusta pensar en la idea de poner al público en esta relación empática con los personajes con los que habitualmente no la tienen, así el público puede experimentar la perspectiva de alguien más”, añade.

Por su parte, Pattinson destaca el carácter humano y las fragilidades de su personaje, como la escena en la que usa su capa por primera vez. “Batman es simplemente un hombre en el traje del hombre murciélago, y en esta película realmente abraza esto”, apunta.

Junto al detective Gordon (Jeffrey Wright) comienza a indagar sobre los asesinatos en Ciudad Gótica y las pistas que va dejando el Acertijo, contando con el apoyo de Alfred (Andy Serkis). También conoce a Selina Kyle (Zöe Kravitz) con quien desarrolla una química instantánea.

Kravitz confiesa que ella y Pattinson son amigos desde hace mucho tiempo, pero que gran parte del magnetismo entre ambos en pantalla tiene que ver con lo que estaba en el guion.

“Lo que escribió Matt del estado emocional de estos dos personajes fue muy claro, la conexión que encontraron con el otro”, expresa. Ambos personajes se habían sentido solos toda la vida y encontraron a alguien con una manera de pensar parecida, subrayando a la relación entre ambos personajes como “el corazón de la película”.

Casi irreconocible está Colin Farrell en el rol del Pingüino, otro de los emblemáticos personajes de Ciudad Gótica. Según detalla, apenas observó el trabajo realizado por el diseñador de maquillaje Mike Marino su personaje cobró vida.

También resalta la libertad que sintió detrás de la máscara de Oz. “Es algo muy poderoso, yo pensaba que sería algo que me iba a limitar, pero resultó todo lo contrario. Fue una liberación absoluta”, afirma.

Algo similar le ocurrió a John Turturro a la hora de interpretar a Carmine Falcone, teniendo a unos lentes como un único elemento característico de su personaje. “Encontré esos lentes y realmente me gustaron”, expresó el actor de las películas de Transformers.

Sostiene que “mucha gente usa algo para esconderse detrás, aunque sea algo muy pequeño, pero que hace que otro no pueda realmente verlos”.

Del reparto de Batman también forma parte Paul Dano, en el papel de Edward Nashton. El actor destacó que a la hora de adentrarse en su personaje pensó en la gran importancia que tiene la “galería de villanos” para el personaje de Batman.

Agrega que en esta película hay límites “que son bellamente explorados” y “algo de oscuridad en la moralidad”.

Inspiración setentera

“Las películas de los 70 realmente me inspiraron para hacer cine, en primer lugar”, señala Reeves, al comentar de las influencias a la hora de hacer esta obra. Subraya que en la relación entre Batman y Gordon, en su pelea contra la corrupción, hay algo de Todos los hombres del presidente (1976). Detalla que también hay una cierta influencia de Taxi Driver (1976) y de French connection (1971).

No obstante, los cómics de Batman no faltaron a la hora de desarrollar la historia y sobre todo Batman, ego, el libro de Darwyn Cooke, y la serie limitada de cómics The long Halloween.