Urbanismo con sello de mujer

El año que viene Nilsa cumplirá 60 años y promete festejarlo todo el mes de enero. Su espíritu continúa tan activo como en sus años mozos. Su pasión por el arte y la fotografía jamás la abandonaron, “sobre todo me interesaba contribuir a la calidad de vida y al entorno físico”, comenta. Recién recibida de arquitecta en la UCA, trabajó a nivel estatal y privado. Estuvo en proyectos relacionados con la construcción de viviendas para familias de escasos recursos y mejoramiento de viviendas rurales para combatir el mal de Chagas.

En 1994 obtuvo la beca Fulbright y regresó con una maestría en planificación urbana y territorial, por la Iowa State University. En aquellos años trabajó en la Secretaría Técnica de Planificación, la JICA y una empresa energética internacional. Desde 1997 vive y trabaja en forma permanente en Estados Unidos. En 2009 conformó una consultora, una empresa internacional de planificación urbana y regional con énfasis en proyectos ambientales, diseño urbano, preservación histórica, viviendas sociales, desarrollo sostenible y participación comunitaria. Nilsa viene muy seguido a Paraguay, aunque esta vez la retrasó la pandemia. Eligió la arquitectura “porque me interesa el entorno físico, cómo mejorarlo, planificarlo y diseñarlo. En los últimos 20 años me he dedicado a la planificación urbana y territorial, trabajando muy de cerca con los municipios. Apoyo la arquitectura que respeta el entorno, la calidad de vida y el desarrollo sustentable de la ciudad”, afirma.

–¿Qué siente arquitectónicamente cada vez que llega a Asunción?

–Veo una ciudad privilegiada por estar ubicada estratégicamente a orillas del río Paraguay. Desde ya la recuperación del Centro Histórico es una prioridad.

–¿Cómo reorganizarnos para mejorar la calidad de vida en la capital?

–Arquitectura y planificación urbana están estrechamente relacionadas porque ambas contribuyen a nuestro entorno diario. Un edificio de 15 pisos o un taller mecánico construido al lado de una vivienda familiar es un problema para la calidad de vida de los habitantes de la vivienda en términos de privacidad y valorización de dicha propiedad. Desde este punto de vista, la zonificación o plan regulador es fundamental para asegurar que la ciudad tenga zonas de transición entre una zona y otra en cuanto a alturas y zonas de uso.

–¿Cuál es su edificio preferido en la ciudad?

–El Palmaroga fue construido en 1901 para albergar al Palacio de Justicia y posteriormente a la Municipalidad de Asunción. Ese edificio se rehabilitó y se inauguró en mayo de 2019 como Hotel Palmaroga. Este emprendimiento demuestra que nuestros edificios históricos pueden albergar nuevas funciones y contribuir a la ciudad.

Cómo ganarle a un gigante

–Lideró la defensa de un pleito contra una empresa estadounidense. Cuéntenos cómo fue.

–Village of Gold, una comunidad de 144 viviendas, se opuso a la construcción de un depósito de la empresa Amazon. Y ganamos. En setiembre del año pasado realicé una conferencia magistral de Planificadores Urbanos en Miami (Florida, EE.UU.). La presentación enfatizó el rol crítico de la compatibilidad urbana y la victoria en oposición a la reconocida empresa. Fui contratada por una asociación de vecinos para impedir la construcción de un depósito de distribución para esta empresa citada, uno de los gigantes de internet. El objetivo del propietario del terreno era obtener los permisos de la municipalidad de Village of Gold, ubicada en Palm Beach, para construir un depósito de gran envergadura para luego alquilarlo a la empresa. El entorno urbano del sitio seleccionado para el proyecto está caracterizado por campos de golf y residencias de familias de altos recursos. Estas familias cuestionaron en forma crítica la ubicación del depósito de distribución en el corazón de esta comunidad. Mi equipo incluyó abogados, planificadores urbanos y un ingeniero del tránsito.

–¿Cuál fue la clave para ganar el pleito?

–A través de una investigación prolífica del uso de la tierra, medioambiente y tránsito se demostró que este tipo de depósito no es compatible con el asentamiento residencial de la zona. Como evidencia, presenté mapas de zonificación de otras instalaciones demostrando que este tipo de proyectos son construidos en zonas industriales y no residenciales. La investigación también presentó datos de los efectos negativos del proyecto en aumento de tránsito de camiones de carga, la devaluación de las propiedades circundantes y daño al medioambiente, teniendo en cuenta que esta empresa almacena y distribuye sustancias tóxicas que podrían contaminar la capa freática de agua potable. Es importante resaltar que la municipalidad recibió más de 2.000 cartas de vecinos del área en oposición al proyecto. En mayo de 2021, la Junta Municipal de Village of Gold votó 4-1 en oposición a la construcción del depósito de distribución para la empresa citada. Mi trabajo en equipo hizo posible esta victoria que garantizó la calidad de vida de la comunidad Delray Dunes.

Proyección humana

Nilsa vive en Florida con su familia, en una casa con una galería, donde, como buena paraguaya, tiene una hamaca. La acompañan Rafael, su hija Nicole y “un pequeño zoo” de 5 loritos, una perrita y pececitos. Ama el chipa guasu y la empanada; “suelo cocinarlos en casa. Pero cuando vengo a Asunción es lo primero que como en el Lido, además de la chipa riquísima que me hace mi tía Francisca”. Agradecida, se reconoce en sus padres, “mi madre, Sunilda Benítez, me inculcó el amor al prójimo y la ayuda a los más vulnerables, y mi padre, Dr. Emilio Zacarías, me inspiró su visión empresarial y la organización innata. De ambos heredé el amor y el compromiso al trabajo”.

–¿Qué impacta más en una mujer: la imagen, la inteligencia, la sensibilidad o la capacidad profesional?

–Se espera que una mujer sea un resumen perfecto de imagen, inteligencia y sensibilidad. Estoy convencida de que la perfección no existe y en su lugar tenemos mujeres comprometidas con nuestras profesiones, familias y amigos, y fundamentalmente con nuestro país. Siempre sostengo que el grado de desarrollo de un país está directamente relacionado a la participación activa de la mujer en diferentes ámbitos institucionales y laborales.

–¿Cuánto por ciento juega la participación ciudadana y la democracia en los barrios?

–Sería una utopía considerar un desarrollo sustentable sin la participación ciudadana. Escuchar opiniones y voces de los ciudadanos enriquece el proceso de planificación territorial, por ende, facilita el desarrollo sustentable de un país, ciudad o barrio. Definitivamente, la democracia constituye el marco indispensable para generar desarrollo sustentable.

–¿Considera alguna vez lanzarse a la política?

–En esta etapa de mi vida, estoy muy satisfecha en enfocarme en el aspecto técnico de proveer soluciones. La política es clave para que esas propuestas de soluciones sean implementadas.

–Asunción: ¿Qué elige, reconstruirla desde cero o adaptarla tal como está a la modernidad?

–Sin lugar a dudas, adaptarla. La historia es parte de la identidad de una ciudad y de la memoria colectiva de los habitantes. Sería imposible pensar en París o Roma sin su historia. Así también imaginar Asunción sin sus edificios que claramente marcaron una época y vivencias de ese periodo histórico.

–¿Cómo se forma un equipo afín a un objetivo?

–Pienso que tanto la arquitectura como la planificación territorial se enfocan en un esfuerzo conjunto de un equipo profesional. Los arquitectos, los planificadores e ingenieros forman parte de una visión coherente que deben aportar una solución integral al ambiente físico.

–¿Prefiere la docencia o planificar?

–El hecho de explorar y compartir conocimientos con jóvenes significa una posición proactiva y de constante renovación. Me parecen muy interesantes ambos, la docencia y el trabajo diario de planificadora urbana, ambas facetas están estrechamente vinculadas y se retroalimentan.

–Hizo carrera fuera de su país, ¿qué no le ha sido fácil?

–Soy muy afortunada, mi profesión me ha brindado numerosas satisfacciones personales. Desafíos todos tenemos, en mi caso fue cuando llegué a EE.UU. para estudiar mi maestría en planificación; otro idioma, otra cultura que fue necesario aprender para avanzar hacia el éxito.

–¿En qué la ha cambiado vivir en el extranjero?

–EE.UU. acoge a tantas nacionalidades y es muy interesante poder apreciar muy de cerca las otras culturas. Esta experiencia me brindó ser más flexible a otras ideas y vivencias que son diferentes a las que aprendí desde la niñez en Paraguay.

–¿Qué espera para el Paraguay?

–Nuestro país tiene riqueza natural y humana. Nuestra población es joven y prioriza la educación, lo que constituye el factor fundamental del cambio positivo. Una señora que vende chipa me contaba con alegría y orgullo que sus 3 hijos estudiaron en la universidad y hoy día son profesionales. Nuestro mayor objetivo como país es seguir insistiendo y enfatizando la educación en todos los niveles. La educación académica evita graves problemas.

–Su frase propia y motivante es:

–Hice todo lo que pude con los recursos que tuve; no dejé nada en el tintero, ni una sola gota.

