Una creadora y su periplo artístico por Europa

Llegó a Copenhague (Dinamarca) en julio de 2020; mientras Paraguay estaba en pleno encierro total por el coronavirus, allá era verano y las actividades ya estaban “normalizadas”. Unos pocos días antes de que se declarase la cuarentena en Paraguay, Ana Baumann tuvo la oportunidad de inaugurar la exposición individual Cartografías de la Desobediencia en el Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Esa exposición/cuerpo de obra/proyecto (y una buena documentación) le permitió acceder a ciertas oportunidades en Europa, principalmente programas con asuntos relacionados al medioambiente, arte y urbanismo.

“Apliqué a una convocatoria orientada a artistas, curadores y agentes culturales que trabajasen con temas relacionados al clima (cambio climático, medioambiente, etc.). Como parte del proyecto The Curatorial Thing, el programa del 2020 se llamó The Curator is the Weather. Organizado por SixtyEight Art Institute, se realizó en octubre de ese mismo año con talleres, ponencias, visitas a exposiciones y estudios de artistas donde debatimos y abordamos las diversas potencialidades abiertas por la realización de exposiciones”.

Rupturas, cambios

También tuvo la oportunidad de colaborar con la institución (SixtyEight Art Institute), escribiendo para el medio digital Idoart.dk. El ensayo fue acerca del trabajo de una joven artista danesa y, además de escribir una reseña de la muestra, exploró nociones de arte paraguayo, y su propia experiencia como paraguaya residiendo en el exterior.

En 2021 realizó la residencia de nombre The Climate Crucible en la isla danesa de Bornholm. “Organizado por BIRCA (Bækkelund International Residency Center for Artists) con el apoyo del Danish Arts Council, mujeres, artistas, bailarinas, cineastas y activistas de varios países nos reunimos (algunas online, otras en persona) durante dos semanas en una exgranja en donde la casa y los establos funcionan ahora como vivienda y talleres para la creación y experimentación”. Sin dudas, una experiencia enriquecedora.

Señala que, mientras en sus investigaciones o proyectos anteriores exploró el territorio (Asunción), el confinamiento, la memoria y el entorno construido, entre otras cosas; a su llegada a Copenhague empezó a estudiar el cuerpo como un nuevo territorio a ser explorado.

“Esta ruptura/cambio tiene también un poco que ver con el cambio de locación o dislocación. También incorporé la performance por primera vez en mi práctica; como exbailarina, sigue siendo muy importante la expresión con/a través del cuerpo”, dice. Estas exploraciones dieron ya frutos, uno de ellos es Las Otras, un proyecto conformado por una serie de fotografías y una instalación de video performance, que se centran en el cuerpo femenino con la intención de reflexionar acerca de la experiencia femenina con toda su complejidad.

Además, este fue también el nombre de la exposición que realizó en abril de este año en Sharp Projects, una galería de arte independiente y espacio de proyectos curatoriales en Copenhague, fundado por Ilethia Sharp.

La investigación se centra en las obras de artistas feministas, principalmente latinoamericanas de los años 60-80, con un enfoque especial en el cuerpo político y la historia de la mujer paraguaya.

Sin título es una serie de autorretratos que fueron intervenidos con maquillaje, en los que trabajó sobre su propio cuerpo; la video-performance Rouge surgió como una acción de resistencia al patriarcado y la opresión del cuerpo y el sentir femenino que se compone de performances realizadas por distintas mujeres de entre 25 y 35 años en el interior de sus hogares.

Un paso tras otro

Cuenta que ya antes de ir a Dinamarca, en el 2020, aplicó a una residencia para artistas en Alemania en ZK/U Berlin. “El programa está abierto a artistas, académicos y profesionales que se preocupan por el fenómeno de ‘la ciudad’, en su concepción más amplia”. Ello dio como resultado que en abril y mayo de 2022 estuviera dos meses en ZK/U - Zentrum für Kunst und Urbanistik (Centro de Arte y Urbanismo) en donde extendió sus investigaciones, incorporando esta vez la comida y las políticas alimentarias.

Además, comenta que en octubre de este año empezaría a estudiar en la Academia de Arte de Copenhague (The Royal Danish Academy of Fine Arts) durante 3 o 6 años, por lo que se mantendrá bastante ocupada con ello.

Una artista que no para de explorar y llevar sus preocupaciones siempre un paso más allá, con resultados a la vista.

El directorio digital de Ana

https://anabaumann.com

https://www.zku-berlin.org/fellows/630/

https://www.sixtyeight.dk/cthing.html

https://www.ilethiasharp.com

https://www.birca.org/wp-content/uploads/2020/12/THE-CLIMATE-CRUCIBLE-020620.pdf

https://www.idoart.dk/blog/sewing-beyond-forms-and-bodies?rq=ana%20baumann

https://www.idoart.dk/kalender/ana-baumann-las-otras

https://www.elnacional.com.py/cultura/2022/04/10/ana-baumann-las-otras/amp/?fbclid=IwAR27gnyfNk1vZHVOEvi7Ii-0ZPG0pYBx1_a98tj_kuDLRQHICX5kifrHSPE

https://kunstakademiet.dk/en/schools-visual-arts/education