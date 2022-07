Ante los problemas, más purpurina: qué es una Drag queen

Qué es ser Drag Queen

Bien como actor o productor, ya hace 20 años que Manu Portillo (37) se dedica al teatro. Hoy también hace prensa y difusión en torno a materiales de arte. Cuenta que su camino como drag queen comenzó hace muchísimo, en el Centro Cultural Juan de Salazar. “Estos personajes femeninos, en nuestra época no se llamaban drag”, acota.

Su primera obra la dirigió Omar Mareco (42), una de las figuras más resaltantes de la escena drag local y hoy compañero de escenarios. “Era una comedia de enredos”, rememora y agrega que, en resumen, son 20 años de hacer clown, obras dramáticas y comedias, pasos por la TV y hasta películas, como la famosa 7 cajas.

Lea más: Cultura Drag para crear conciencia

Esta vasta experiencia hoy la imprime en cada una de sus presentaciones, en las que hace desternillar de risa al público con sus agudas y precisas observaciones; no en vano su personaje responde al nombre de Maldad Drag, ya que la caracterizan un humor mordaz y una picardía tajante, contundente. “Te digo lo que no querés escuchar”.

El humor para canalizar el drama

Hablar del mundo femenino lo atrapó desde hace bastante, pues sus grandes referentes son mujeres: su abuela y su madre. “Siempre me llamó mucho la atención el mundo de la mujer. Tanto mi mamá como mi abuela tuvieron que hacerse de un lugar en la familia, una que venía muy marcada por los hombres. Ellas rompieron con eso y, sobre todo, en mi abuela vi mucho cómo sabía usar el humor para contar su drama”.

Antes hacía varios personajes, recuerda. Cita a Sarita, un alter ego que no tenía nada que ver con él, y luego nació Memoria (una parodia de Moria Casán), aun en una época en la que el nombre drag no estaba en su vocabulario. Con mucho cariño evoca que conoció el término en boca de la gran Usha Didi Gunatita –un ícono– y Envidia Metenés (Omar Mareco), conocidas como “las pioneras” del género. De la primera relata que una vez lo vio ensayando en calzados deportivos, y le dijo que “una diva nunca ensaya en zapatos bajos”; acto seguido le regaló unos tacones y aquello lo marcó.

Lea más: Drag Party: Envidia celebra su legado

Fue Mareco quien comenzó con las Drag Partys; él empieza con su personaje de Envidia Metenés y allí surge toda esta movida de fiesta, también con Aldo Calabrese (41), quien da vida al personaje de Menta Green. Le piden que se una y así forman una unión que, sin ser una compañía de teatro propiamente, hace las veces de una al ser un grupo que se mueve constantemente para difundir el arte de los tres personajes hoy conocidos como “las icónicas” de la escena local.

“Como tal, mi personaje empieza en el 2016 y es una drag de comedia, de stan drag”. Unos referentes son el mediático Ru Paul y las Islas Canarias, un gran centro drag famoso por sus carnavales, desfiles y concursos. De Maldad dice que le encanta la interacción con el público, ver qué pasa con el público cuando le decís algo. “Mi lema es que la mejor maldad contra el mundo es ser feliz”.

El mundo drag, además de la actuación, tiene una cuestión de estilo, dice Portillo; y agrega que, para construir su personaje, se basó en Usha Didi Gunatita y en un personaje de Disney, Úrsula, “por las características físicas mías, porque che che tuicha”, ríe. La familia, el amor y el desamor son algunos de los temas que aborda en sus shows, que lleva también fuera de los teatros, en cumpleaños, despedidas, etc.

El arte como salvavidas

“Yo, como muchos en este país, crecí en un hogar muy tradicional. Sufrí mucho bullying en la escuela”, comienza explicando Mareco. Fue su maestro Héctor Micó quien le introdujo al mundo del teatro y la biodanza, algo que le cambió la vida, sostiene.

Una vez adulto, se formó en el IMA, y hoy el teatro es su sustento. Se desempeña como actor y maestro y cuenta que su mamá es su primera inspiración. “Mis primeros shows los hice para mi mamá por las noches mientras ella lavaba y luego extendía las ropas; actuaba frente a ella para que no se durmiera del cansancio”, recuerda.

Lea más: Stan Drag rinde homenaje al desamor

Trae a su memoria los días escuchando Cardinal Romance con su madre, y la inspiración que encuentra en otras mujeres importantes de su vida, como su abuela, y un sinfín de amigas que migraron a otros países para seguir con su arte. En cuanto a su personaje, Envidia, está muy marcada por el dolor, una fusión de drama, lo poético y triste, y resiliencia a través de la comedia, a diferencia de Maldad que es más humor.

“Mi arte está muy inspirado también en el mundo trans, y el mundo trans es muy doloroso, pero a la vez es un mundo muy maravilloso. Uno se pregunta, ¿cómo ante tanta violencia, tanta discriminación, siguen espléndidas y salen a las calles y resistieron a la dictadura? Una de mis frases es justamente a mal tiempo, más purpurina”, una reversión de “a mal tiempo buena cara”.

“Yo también hago de todo”, dice, y aclara que además de enseñar y actuar en diversas obras hace circo, despedidas de solteras, sabe maquillar, hacer producción, etc.; todo lo que tenga que ver con el arte escénico.

Una bocanada de frescura

Menta Green es la drag del actor Aldo Calabrese, quien explica que lleva 18 años haciendo esto. Su personaje fue mutando con el tiempo y cambiando sus características; creó a este personaje para expresarse: “Menta Green es ser libre, poder ponerme lo que quiero; los brillos, los colores, y llevar un mensaje sobre todo positivo”.

Lea más: Gretha White, la drag queen colombiana que inspira a nuevas generaciones

Dar la vuelta y convertir lo que sea en algo hermoso, de eso se trata. “No es solamente algo frívolo o estético. Aunque a mí me gusta explorar también cómo vestirle al personaje porque soy vestuarista”. Cuenta que para poder hacer un show como Menta Green necesita de mucha ayuda de su equipo, ya que no se puede solo; requiere de la ayuda de Juan Florenciánez, quien se encarga del make-up de los tres actores, grandes amigos diseñadores que los apoyan con vestuarios y muchos más. “Parodiar, homenajear a una mujer es bastante complejo, requiere de muchos detalles”, enfatiza. Más allá de eso lo importante es el contenido, quién es el personaje, qué hace, qué dice Menta.

¿Una drag es siempre despampanante? “Para ser drag no hay reglas”, responde Calabrese y añade que se puede tener barba, podés ser pelado, andrógino, etc. “Mi personaje, Menta, tiene mucho de Susana Giménez”, cuenta. A Menta la define como inocente, naíf; el mensaje de su personaje está siempre ligado a la paz mundial, parodiando a una Miss, “que por más frívolo que parezca, ese es el mensaje que nosotros buscamos, el de la paz, el respeto, poder ser quien uno quiera ser”.

“Mis tacos son mi escenario móvil”, sentencia. Esa altura le da presencia al personaje.

Drag es un poco de todo

La palabra drag proviene del inglés dress as a girl, vestirse como mujer, explica Calabrese y añade que también viene de trapo, de “convertir una bolsa de basura en algo gamoroso”. Drag es crear un personaje y adornar tu personalidad, comenta. “También se puede crear un drag king, que es convertirse en hombre. La verdad que no hay límites y no hay reglas”.

“Hay también drags de pose o para fotografía”, interviene Mareco, y añade que muchas veces la consigna es la improvisación o hacen shows tipo stand up con una consigna, o dependiendo de lo que quieran hacer, a veces también hay libretos y pueden montar obras. “Hoy en día se cree que lo drag es transformar de hombre a mujer, pero no es solo eso”.

En una drag lo más importante es la personalidad, y esta se va puliendo a la par de la estética, se va transformando y el personaje va creciendo también. “Corset, peluca, colores, ¿qué color le vas a poner a tu personaje? Menta siempre usa colores claros, brillantes; Envidia más negro o usa cuernos; jugamos con agigantar al personaje, volverlo más voluptuoso. Yo aprovecho mis piernas flaquitas para convertirme en una drag que es una supermodelo”, comenta Calabrese.

Lea más: Cultura Drag se fortalece: personaje Envidia Metenés cumple 18 años

No es solo baile, música y pelucas, siempre le hacemos pensar a la gente, dicen. Este arte, a diferencia del transformismo, no busca la conversión en una mujer, no se pretende esconder la masculinidad; drag es para el show, en el que se agiganta una figura femenina pero con la propia voz de uno, aclara Portillo. “En nuestro caso, todos somos actores profesionales, vamos con un esqueleto hecho: un nudo, una introducción y un desenlace, más allá de la improvisación y con un mensaje”.

Los tres ensamblan a la perfección, se conocen desde hace muchísimo y forman un buen equipo en el que cada personalidad brilla a su manera. Omar siempre es el director, Aldo se encarga del estilismo y Manu está al mando de la producción, logística y comunicación.

En su última puesta juntos presentaron Stan Drag- fusión entre stand up y los shows drag”, para la que tomaron a las películas de Pedro Almodóvar como hilo conductor. El director español es un ícono de la cultura diversa; toca temas que no se quieren tocar, y con personajes contradictorios y apasionados, manifiesta Mareco.

Para el espectáculo también contaron con la participación especial de Yren Rotela, actriz trans y activista defensora de los derechos humanos. Conjugaron el drama profundo y sentido de Envidia Metenés, el humor contundente y astuto de Maldad Drag, y la fantasía audiovisual perfectamente coreografiada y encarnada por Menta Green. Un teatro diferente que cumple lo que promete: risas, encanto y generar una reflexión.

Más info

Instagram: @maldaddrag @envidiametenes @mentagreen

Facebook: Envidia Metenes