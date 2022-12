La canasta mecánica

Los goblins son un tipo de elfo, duende, enanito, trasgo, una criatura monstruosa del folclore europeo, nombrado por primera vez en las historias de la Edad Media. De habilidades numerosas y contradictorias, temperamentos y apariencias variables según la historia y país de origen. Casi siempre son pequeños y feos, traviesos o directamente malvados, codiciosos, especialmente por el oro y las joyas.

En la actualidad el modo goblin empezó a usarse en Tik Tok, Instagram y otras redes sociales para describir una tendencia de mostrarse ante la gente en forma desarreglada, descuidada, olvidando las normas de comportamiento social.

A partir de un hashtag de Tik Tok empezó a considerarse el modo goblin como una actitud descontraída, informal, relajada ante las abrumadoras exigencias del aspecto exterior que difunde la vida digital.

Sobre el punto, el presidente de Oxford Languages, Casper Grathwohl, dice: “Es un alivio reconocer que no somos siempre el yo perfecto, cuidado, que se nos incita a presentar en nuestras publicaciones en Tik Tok e Instagram. Lo demuestra el gran surgimiento de plataformas como BeReal, donde los usuarios comparten imágenes de sí mismos sin editar, capturando momentos en modo goblin”.

Podría haber algo positivo en eso de dejar de intentar aparentar ser mejor de lo que somos por medio de filtros y estratagemas, solo para satisfacer la presión de la red social, pero la popularidad del modo goblin también resalta otra tendencia llamativa. En The Critic, Esmé Partridge dice: “Los tiktokeros están en modo goblin. Extenuados por la pandemia y las presiones de la vida moderna, los millennials y los Generación Z se dejan ir, sin vergüenza, al “descuido personal y el abandono”, nutriéndose mal con comida chatarra y alterando sus ciclos de sueño haciendo scroll hasta las 3 de la mañana. Como “un rechazo total del automejoramiento”, el modo goblin es la antítesis de ser la it’girl, que encarna la productividad, el bienestar y la perfección estética; levantarse temprano para hacer ejercicios, compartir la rutina para mejorar la piel, preparar y beber batidos verdes, maquillarse, etc. Al rechazar esa publicitada vida sana, el modo goblin es también una liberación, es rebeldía, no más sometimiento… o quizás sea lo contrario: entrega, rendición, tirar la toalla.

Mientras que se percibe hartazgo, cansancio poscovid, un agotamiento vital, como dice Michel Houellebeqc, la emocionalidad de nuestro tiempo tiende a la ansiedad social. Entre sentirse fuera de lugar y el vivir para gustar se instala en el ánimo la sensación de insatisfacción constante, de inseguridad ante esa mirada digital universal ante la cual hay una exposición permanente, con una mezcla de vanidad, vacío y depresión.

Tal vez cuando toquemos fondo dejaremos de seguir a celebridades y volveremos a pensar en Dios y en cuestiones trascendentes.

