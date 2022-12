Pesebres diferentes para alegrar la Navidad

Ya antes, cuando Ysanne estaba instalada en Asunción o San Lorenzo, hacía mucho hincapié en la Navidad, recuerda y atribuye aquello quizás a que es inglesa y allí la Navidad es muy especial. “Siempre trataba de encontrar cosas dentro del Paraguay, que podía utilizar dentro de la decoración navideña británica. Mi árbol de Navidad no tenía solo lo tradicional de Europa, sino que ponía pájaros de hojalata y hacía adornos que tenían que ver con el Paraguay, como loros o tucanes”.

Mezclar esas dos culturas siempre fue importante para ella. Cuenta que trabajó con su amiga Mery Samaniego, quien hacía ángeles de hojalata, y la propia Ysanne creaba las aves y candelabros por montón, con imágenes de sandía, flores, fauna diversa del Paraguay. Esa Navidad de hojalata tuvo mucho éxito, recuerda.

En San Lorenzo, con Artesanía Sambuku, había decorado toda la galería con hojas tipo mirto; las tres Marías en cartón con papel brilloso y todos los adornos típicos del Paraguay. “Yo me quedaba absolutamente maravillada con esa decoración, a veces no venía nadie; yo me quedaba sola, pero mirando aquellos adornos”.

La artista afirma que verdaderamente le encanta la Navidad, menos la parte que tiene que ver con cocinar, pero a pesar de ello, todos los años, desde que está en el Paraguay, hace pavo relleno y los postres típicos británicos para estas fechas, como el Christmas Pudding lleno de fruta seca.

Recuerda que en su niñez en Inglaterra solían esconder monedas de plata dentro del postre, y la tradición decía que si uno tenía la suerte de recibir una porción con alguna moneda tendría dicha ese año entrante. También hacía mince pie, unas masitas rellenas con fruta seca y coñac, y se acompaña de crema de leche o brandy butter, una manteca hecha con coñac y azúcar impalpable. Otro postre típico de su cultura es el sherry triffle, que se hace con restos de budín inglés, ensalada de frutas, jerez, dulce de frutilla y se tapa con postre de vainilla y una capa de crema batida. “Todos los años hago esto, y todos los años juro que no lo voy a volver a hacer”, cuenta entre risas.

Toda esta devoción por el ambiente navideño la lleva a promover este espíritu a través de los pesebres y otros adornos acordes. En el centro cultural se exhiben otras de artesanos oriundos de Tobatí, Itá, Pirayú, Asunción, Capiatá, Areguá y Luque. Hay algunos de madera y principalmente los de cerámica, así como algunas miniaturas en piedra y semillas, y no faltan los coloridos cuadros alusivos también a la Navidad, una oportunidad de ver algo diferente.

Los pesebres a la venta vienen también en los más diversos tamaños, desde los que caben en la palma de la mano hasta los muy grandes y vistosos. Se ven nombres como María Mercedes Esquivel, Jazmín Jara, Martín Spinzi, Agustina y Elizabeth Rejala, Carolina Noguera, Carlos Echeverría, Fátima Páez, Beatriz Allen, Arzacia Monges, Rogelia Romero, Esperanza Rodríguez, Celso Benítez y más.

