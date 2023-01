Screen o screenshot, ¿cómo dijo?

Qué es un screen o screenshot

De seguro que en más de una ocasión le han pedido: “Enviame un screen o screen shot” o usted también lo ha solicitado. Es como si, actualmente, no se pudiera vivir sin esta aplicación.

Y, tanto pantallazo como captura (de pantalla) son preferibles a la voz inglesa screenshot para aludir a una imagen de lo que muestra la pantalla de una computadora o algún dispositivo móvil. Según el diccionario académico, un pantallazo es, en informática, la ‘captura del contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora’.

No lo marca como coloquial, pero, si por alguna razón se quiere evitar esta palabra en un texto formal, es posible emplear captura de pantalla o, si el contexto deja claro a qué se refiere, simplemente captura. Dado que estas alternativas son traducciones fieles del inglés screenshot, y que, además, gozan de amplio uso y se entienden sin problemas, no hay razón para preferir el anglicismo screen. Si no me cree, le envío una captura.

