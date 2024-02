Equilibrar el yin y el yang en la pareja

Esas grandes incógnitas de la vida la llevaron a investigar y experimentar hasta convertirse en una guía espiritual que ayuda a las personas a reconectarse consigo mismas y así alcanzar la plenitud.

Mariela embarca a las personas a un viaje de descubrimiento hacia el equilibrio eterno y la danza de la dualidad en nuestro universo. Ella comparte la sabiduría del yin y el yang, una creencia arraigada en la antigua filosofía china, conocida como el dualismo.

En el amor, estas energías representan la complementariedad y el equilibrio entre las parejas. El yin es lo femenino, oscuro y receptivo. El yang es lo masculino, luminoso y activo. “Representan las fuerzas primordiales y opuestas, pero interdependientes que se encuentran en el corazón del universo”, refiere.

Más allá de las etiquetas tradicionales del género, Mariela declara que cada persona tiene ambas energías, y equilibrarlas puede llevar a una armonía perfecta en la pareja. “El gran yin y yang representa un estado de equilibrio supremo y transcendental. Va más allá de las polaridades y se adentra en la esencia pura de la armonía cósmica, donde los extremos se fusionan en una unidad perfecta”, describe.

“En la vida diaria aplicar este equilibrio significa buscar la armonía en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. Es el arte de mantener una armonía equitativa entre el trabajo y el descanso, la acción y la reflexión”, explica.

En su extenso estudio de estas energías, Mariela observa que, a menudo, hay malentendidos en las relaciones cuando estas energías no están equilibradas. Por ejemplo, hay veces que se dice que la mujer es la que lleva los pantalones y el hombre, las faldas, pues el hombre en este caso es más sensible, pasivo y amante o lo contrario, el hombre puede ser bien yang llevando los pantalones como un chef de tribu o autoridad suprema.

“Estas energías son muy poderosas y al conocerlas y equilibrarlas podemos llegar a un mágico equilibrio en la pareja, pues en realidad saber cuál es tu energía predominante es sabiduría para la pareja. A las mujeres nos han enseñado a seguir al hombre, ser sumisa, no ser sexuales y buscar el amor, y al hombre le han enseñado a ser líder, no ser vulnerable, no mostrar sentimientos, ser fuerte, no llorar y ser sexual”, expresa.

“En mi gran estudio de estas dos energías he constatado que el hombre busca en la mujer el verdadero amor, entrar simbólicamente en el útero de la mujer y sentir el amor, y en las mujeres he constatado la búsqueda de sexo. No sexo por sexo, sino la energía sexual de creación, la energía sexual del intelectual y el de la creación. Equilibrar estas energías es el camino para la armonía perfecta de la pareja, para encontrar el femenino y masculino sagrado. Estas energías son opuestas, pero a la vez interdependientes”, revela.

Cuidado integral para el cuerpo y la mente

Mariela es paraguaya, pero desde hace varios años reside en Francia, donde imparte varios talleres de tinte espiritual.

En ese ámbito, la medicina holística aborda todos los aspectos de la vida que influyen en el bienestar. Desde lo emocional y espiritual hasta lo social y nutricional, esta forma de curación trata a la persona como un todo, no solo como un conjunto de síntomas. “Esta forma de curación hace al individuo y a su estilo de vida responsable de la forma en que su cuerpo envejece con el tiempo. Las técnicas de la medicina holística no han sido evaluadas adecuadamente y su eficacia puede variar según la persona”, señala.

Con técnicas como la acupuntura, el yoga y la curación por la fe, la medicina holística reconoce la interconexión entre la mente y el cuerpo. Aunque su eficacia puede variar, este enfoque filosófico destaca que el bienestar va más allá de la mera ausencia de enfermedad, considerando el equilibrio de aspectos psicológicos y sociales.

Con más de diez años dedicados a transmitir, sanar y transformar, Mariela organiza retiros y charlas de desarrollo personal, contribuyendo así al crecimiento de la consciencia humana.

Su enseñanza radica en despertar la poderosa fuente de sabiduría y sanación interior que cada persona posee, fomentando la aceptación y el empoderamiento de ser uno mismo.

más info/ @mariela_rodriguez_s