Colorimetría para empoderarte

Nadys Coronel es image consulting política y personal y nos brinda algunos consejos y aproximaciones a la colorimetría aplicada al vestir y a la imagen.

–¿Qué es la colorimetría en la asesoría de imagen?

–La colorimetría en asesoría de imagen es la técnica que se utiliza para identificar los colores que mejor se adaptan a vos. Es un estudio de color personalizado en el que a través de un análisis del tono de piel, ojos y cabello se puede asignar un conjunto de colores que potencian tu belleza y otorgan mayor cantidad de luz a tu rostro, beneficiándote en todo momento.

–¿Cuál es su objetivo?

–El objetivo principal de la colorimetría en la asesoría de imagen es determinar la paleta de colores que resalte la belleza natural de la persona. Esto se logra identificando si la persona tiene una tonalidad de piel cálida, fría o neutra, y luego seleccionando colores de ropa, maquillaje y accesorios que armonicen con esa tonalidad.

–Actualmente es tendencia someterse a un test de colorimetría, ¿es una moda o llegó para quedarse?

– Es una herramienta que te puede ayudar a impulsar tu imagen, por ejemplo, en el mundo empresarial y político se desarrolla bastante el concepto de mandar un mensaje no verbal a través de la imagen y el estilo personal. La colorimetría siempre estuvo presente, solo que ahora se tomó como moda por el hecho de que en las redes sociales se utiliza como contenido y de marketing. No creo que pase de largo algo tan útil para aquellas personas que desean mejorar su apariencia o que tienen dificultades para elegir los colores adecuados, es un instrumento valioso para quienes deseen optimizar su estilo y apariencia personal.

–¿Cuáles son las ventajas de la colorimetría en la construcción de la imagen?

–Nuestro placard cuenta la historia que estamos viviendo hoy y, sobre todo, cómo quiero que me perciban. La ventaja de conocer los colores que mejor armonicen con tu rostro, te ayuda a potenciar tus compras, comprando las prendas que van con tu colorimetría. Ahorrando no solo dinero, sino tiempo. Ya sabés a lo que vas y qué es lo que precisás, y sobre todo a marcar tu estilo personal que es tu marca personal para el mundo.

–¿De qué manera influye esta técnica en la potenciación de la imagen personal?

–Estructura el guardarropa, es decir, ya sabés los colores que te benefician y cómo usarlos para enviar un mensaje. Cuando ya conocés qué estilo personal y tus colores, con la colorimetría lográs crear esa confianza de comprar con certeza las prendas que forman parte de tu calorimetría, optimizar el guardarropas creando combinaciones que ayudan a enviar el mensaje.

–Hay quienes sostienen que mediante los colores se mantiene una comunicación no verbal con el resto de la gente, ¿qué nos dicen los colores?

–Los colores pueden acompañar el mensaje en el lenguaje no verbal de cómo querer que las personas te perciban. Son emisores de emociones y sensaciones. Cada color lleva un mensaje, pero esto varía según el contexto cultural y personal de cada ser humano o individuo.

–Adherirse estrictamente a las reglas de la colorimetría, ¿podría significar una limitación creativa a la hora de vestir?

–Al contrario, es una herramienta que facilita la creatividad a la hora de vestir, si ya se reconoce los colores, puede crear varias combinaciones. Hay que entender que la colorimetría no censura a los otros colores; todo está permitido. Lo importante es saber negociar cómo le suelo decir a mis clientes. Si yo quiero utilizar el color naranja, que sé que no está en mi paleta de colores, puedo crear una combinación con otros colores o un accesorio o algún detalle que resalte dentro de mi outfit. Lo importante es reconocer los colores y jugar a crear con la paleta de colores

–Seguir los dictados de la colorimetría ¿implica mayor costo en el guardarropas?

–En el momento en que se toma la decisión de conocer y reconocer los colores y cómo estos pueden influir en mi vida cotidiana y laboral o personal, estoy tomando una decisión en base con alguna necesidad. Puede ser porque estoy buscando un ascenso laboral, porque quiero verme y sentirme mejor en cuanto a mi estilo personal o varias otras opciones que podríamos pensar según el contexto de mi vida. ¿Es una inversión? Sí, es, pero no es como una figura en la televisión que de un día para otro el guardarropas se debe de cambiar, eso no es real. Lo real es que vaya puliendo y ordenando de acuerdo a mi economía para que esta nueva imagen genere un impacto según los objetivos que me propuse.

–¿Cómo puedo aplicar esta técnica para ir al trabajo?

–Es interesante cuando se acercan hombres y mujeres a conocer sus colores, porque es como que el cerebro se reconfigura con una nueva mirada, este entrenamiento se logra con la práctica que hacemos en las pruebas y cuando vamos armando el placard. Esta nueva configuración les permite seleccionar los outfits de acuerdo a las necesidades laborales que tengan, si por ejemplo van a ir a una entrevista laboral, a reunión con los directivos, o si van a presentar un nuevo proyecto. Además con un esquema de guardarropas y la colorimetria para outfit, maquillajes y accesorios se puede elevar el estilo y lucir profesional, elegante y seguro de sí mismo.

–¿Cuál es el proceso mediante el cual se define cuáles son los colores que más favorecen a cada persona?

–Existen varios procesos y métodos, depende de la escuela en la que te desarrollaste como asesora de imagen, pero en casi todos los métodos coincide que hay que tener en cuenta las siguientes características:

La entrevista con el cliente para conocer sus necesidades así guiarle hacia su objetivo.



Observar el color de pelo y ojos del cliente, esto me suelen consultar si se trabaja con el color de pelo original o teñido. Y de nuevo vamos al bjetivo del cliente. Si mi cliente no se siente segura con el color de pelo que tiene, mi trabajo como asesor es guiarle hacia esa seguridad de acuerdo a su colorimetría y los colores que mejor realcen su belleza natural. Identificar el contraste, temperatura y tono de piel que nos guiara hacia los colores.



Luego la prueba de color para observar cómo reaccionan los colores en su rostro, y tener en base con esto un feedback con el cliente para saber cómo se siente con cada color que vayamos aplicando.

–¿Qué mensajes envían los colores?

–Blanco: es el color de la pureza, fuerza, luminosidad y paz. Rojo: pasión, fuerza, energía, valentía y amor. Azul: serenidad, tranquilidad, elegancia y confianza en el ambiente corporativo. Amarillo: alegre, divertido, optimista, innovador. Negro: sofisticado, sobriedad, poder, seriedad. Me gusta siempre resaltar el aspecto positivo de los colores, ya que cada uno tiene su lado negativo y positivo.