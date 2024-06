La canasta mecánica

El papá de hoy en día, ese que cambia pañales, lleva a la criatura al médico o les prepara el almuerzo es el resultado de una evolución de la inteligencia con la sensibilidad.

Los cambios que fueron sucediendo, como el cariño y su demostración, por ejemplo, fueron claves para agregar nuevos valores en la relación del nuevo papá y sus criaturas. Esto implica novedades en los roles parentales que se suman al ejercicio de una autoridad menos castigadora y un mayor acompañamiento a la tarea femenina de la crianza filial. Aunque no nos engañemos, la mayor parte del cuidado de hijos e hijas todavía corre por cuenta, casi obligatoria, de la mujer madre. Sin embargo, cabe reconocer que el papá de hoy en día está bastante más comprometido en su rol y busca crear lazos estrechos de afecto, confianza y amistad, comparte tiempo y actividades con sus retoños y sigue siendo un referente fundamental para hijos e hijas.

Un amigo, muy buen padre, me decía que en su oficina se extrañaron cuando él pidió permiso para llevar a vacunar a sus chicos; agregó que, vaya a saber por qué, todavía son pocos los medios de comunicación que se dirigen al papá en su rol de cuidar a las criaturas y siguen dirigiéndose solo a la mamá, ocasionando una especie de discriminación. Un sobrino, excelente padre, me comentaba que la primera vez que llevó a su hija a la pediatra, la doctora le dijo: dígale a su señora que no le dé más esa leche. Comprendamos que no o es fácil actualizarse y que, entre otras cosas, también es necesario normalizar que un hombre pida permiso en el trabajo, para ausentarse cuando uno de sus hijos está enfermo o cuando tiene que quedarse cuidándolo.

Actualmente, niñas y niños crecen en hogares en los que su progenitor les limpia los mocos, les da sus medicamentos, saca la basura, lava la ropa y hace con naturalidad cualquier otra tarea doméstica; seguro serán las conductas que van a repetir cuando sean mayores.

Algo que también se volvió habitual es ver cómo los papis se involucran en la educación escolar, asisten a las reuniones de padres de los colegios, ayudan a resolver las tareas escolares y se sienten felices acompañando los avances de la escolaridad de una hija o un hijo.

Freud decía que él no podía pensar en ninguna necesidad en la infancia que fuera tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. El término padre proviene del latín, pater, que significa protector, defensor, cuidador. ¡Feliz día del padre!

