Superatletas paraguayos en París 2024

Liderados por nuestros abanderados, Alejandra Alonso (27) en remo y Fabrizio Zanotti (41) en golf, nuestro país contará con una nutrida delegación de 28 atletas que competirán en siete disciplinas. Entre estas, será la primera vez que el vóley de playa paraguayo esté representado en el certamen.

La judoca Gabriela Narváez y la nadadora Luana Alonso comentan sus experiencias de preparación camino a los juegos. También nos hablan de su próxima participación Michelle Valiente y Xenia Hiebert.

Fuerte, aguerrida y disciplinada

La representante del judo nacional Gabriela Narváez (29) cumplió su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos. De padre argentino y madre paraguaya, decidió representar a Paraguay, donde conquistó su primera medalla en los recordados Juegos Odesur Asu 2022.

Realizó el ciclo olímpico ganando medallas en distintos eventos válidos para sumar puntos, para el ranking, que le otorgaron la clasificación. “Es algo que me gusta mucho hablarlo, mi papá es argentino; mi mamá, paraguaya, pero yo toda la vida me crie en Argentina, tengo muchos lazos con Paraguay porque mis abuelos son paraguayos. Me tocó cuidar de mi abuela en sus últimos momentos, ella se enfermó en el 2019, y el sueño de ella era que su nieta representara a su país, a Paraguay.

Era algo que siempre deseé y en 2016 terminé de competir por Argentina”, comenta sobre sus orígenes y preparación previa.

“Le dije a papá, quiero competir por Paraguay; es mi deseo, quiero devolvérselo a mi abuela. Bueno, obviamente siempre venía porque tenía a mi familia acá, empecé con todos los trámites sin asesoramiento; no entendía cómo era la nacionalidad, y una semana antes de los Juegos

Odesur Asu 2022 salió mi nacionalidad. Infelizmente mi abuela no lo pudo ver, pero es algo que siempre cada competencia me toca dedicárselo, agradecérselo… yo estuve cinco años sin competir, es algo que muchos no lo saben”.

“Es un tema que me emociona mucho, es algo que se lo debo a ella (entre llanto), sabía que tenía mi objetivo claro de representar a Paraguay”. “Recuerdo que una semana antes de los juegos yo todavía no tenía el pasaporte, mi mamá me dice: ‘Vamos a prenderle una vela a la abuela, que vas a ver que va a salir’, y –te juro– al otro día me salió; me llamaron para mi pasaporte, pude competir en Odesur y traje una medalla de bronce.

Con eso arrancó nuevamente mi sueño de estar en los Juegos Olímpicos de París, que es el sueño más grande de un atleta y obviamente cada paso que doy se lo dedico a mi abuela”.

Gabi viene con un buen ritmo de entrenar en Europa. “Todo lo que implica el gimnasio, trabajo mucho la fuerza, potencia y –obviamente– la resistencia, porque en este deporte es un poco de todo, dividimos bien las cargas, generalmente entreno de lunes a lunes, o de lunes a sábado, dependiendo de cómo esté físicamente y en judo, lo mismo, casi siempre son dos turnos por día, y generalmente una semana antes de competencia agrego otro turno más, que más bien es para movilidad o para hacer la bajada de peso”.

Además, tiene sesiones de fisioterapia en el Comité Olímpico Paraguayo y rutinas de estiramiento por videollamadas.

¿Qué representan los Juegos Olímpicos para Gabi?

“Es el sueño más grande de cada atleta. Tengo una familia en la que todos son judocas, mi papá fue judoca y realizó dos ciclos olímpicos, mi tío también, mi mamá hizo un tiempo corto, mi abuelo, mis hermanas. Es algo muy familiar y el sueño no es solo mío, sino un proyecto de toda la familia; el día de mañana también le tocará a mi hermana Paloma, que está haciendo también todos los papeles para representar a Paraguay”.

Gabriela expresa su gratitud hacia todo el equipo del Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes, que desde el primer momento en que vino y contactó con ellos recibió el apoyo de un equipo multidisciplinario y de todos los profesionales que la acompañan en todo momento.

“A mí me tocó mudarme, no fue fácil, estábamos con mi hermana solas y encontré otra familia, no solo con mis tíos y primos, desde la persona que me alquilaba, que cuando vine no era una situación buena en lo económico, siempre nos daban su apoyo, a la gente de mi federación también. Agradezco a todas esas personas que me envían mensajes de apoyo, que conocen mi historia y se suman a mi sueño de traer una medalla de las Olimpiadas”.

Mente ganadora, intrépida y con ganas de medalla

La nadadora paraguaya Luana Alonso (20) va por segunda ocasión a los Juegos Olímpicos, con más ganas y más experiencia que su incursión en Tokio 2020. Ahora, está más que preparada para el nuevo desafío de París 2024.

“La verdad que me siento muy emocionada de estar en París 2024, será mi segundo Juegos Olímpicos y no solo nadaré en una prueba, sino en dos, por lo que me deja más emocionada y ojalá que en los 200 metros mariposa salga muy bien”, afirma.

De su compañero de equipo Matheo Mateos (23), quien hará su debut olímpico, Luana comenta: “La verdad que a Mateo le quiero mucho, es una persona increíble, gran deportista, estoy muy contenta de representar a nuestro país con él y creo que vamos a tener un gran desempeño”.

La preparación de Luana implica mucha disciplina para lograr objetivos, pero también consigue otras cosas con ello. “La vida del atleta es muy sacrificada, hay que entrenar muchísimo, tener una dieta muy estricta, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Yo entreno desde las 6 de la mañana en el Centro Acuático Nacional, que es mi casita, luego paso por el Comité Olímpico.

El deporte te abre muchísimas puertas, no solo de conocer nuevos países y culturas, sino también una buena educación; yo estoy estudiando en los Estados Unidos y todo eso me brindó el deporte”.

En casos puntuales de su entrenamiento de cara a los campeonatos que incurre Alonso comenta: “Antes de llegar a competencia es muy importante la puesta a punto, sería bajar las cargas para tener mejor rendimiento, usualmente como entrenamos mucho eso acumulamos y lo denominamos carga, y para los días previos a la competencia se hace la reducción de eso, para estar más ágil en el día”.

Sobre sus pasatiempos revela que está trabajando mucho con las redes sociales. “Me encanta, es algo que descubrí hace poquito, siempre les digo a todos mis seguidores cómo no puedo salir los fines de semana, pero mis amigos sí”.

Luana deja valioso consejo a sus seguidores: “El mensaje que les quiero dar a todas las personas es que nunca se rindan por sus sueños, que luchen, que no importa cualquier adversidad que haya siempre vas a poder sobrellevar, así que luchen por sus sueños, también si tienen ganas de practicar, vengan al Centro Acuático y anímense a hacer natación con nosotros”.

Vóley playa, la primera vez en unos Juegos

Para Michelle Valiente, integrante de la selección nacional de vóley de playa, representar al Paraguay en los Juegos Olímpicos es un orgullo muy grande: “Creo que todavía busco las palabras adecuadas para describir lo que logramos. Realmente muy feliz que estar cumpliendo este sueño”.

En cuanto a su preparación, asegura que se trabajó muy bien. “Entrenamos de la mejor manera para llegar de la mejor manera”, sostiene y lanza un mensaje para todos los que la apoyaron: “Agradecerles por todo el cariño, por creer en nosotras, y espero que así como nos apoyaron en la clasificación, nos sigan hasta el final de los juegos”.

Atletismo con galácticos

La expectativa de Xenia Hiebert, representante tricolor en atletismo, para estos juegos “es disfrutar el proceso, y dar lo mejor de mí indudablemente, mejorar mi marca, correr bien y dejar en alto a nuestro país”.

En torno a esta primera participación en los Juegos Olímpicos, afirma sentirse muy emocionada, pero sobre todo honrada de poder representar a Paraguay en unos juegos de tan alto nivel y muy agradecida por el apoyo. “Todavía no puedo creer que voy”.

La preparación es bastante rigurosa, tal como lo trae en el ADN de su pueblo en el Chaco: “Me estoy preparando aún por acá, en mi ciudad, Loma Plata, Chaco, con todo, en lo físico y mental. Ya llegamos a la última semana de preparación en Paraguay. Estoy con mucha confianza en la preparación que tuve, ahora solo queda viajar y demostrar todo lo trabajado en estos meses”.

Hiebert se muestra tranquila con los objetivos altos y los quiere cumplir en París. “Estoy tranquila, y eso que no es algo normal para mí. Hace un año sería algo de ansiedad pura, pero trabajamos bastante en la parte psicológica y pude alcanzar un nivel para estar tranquila, y cuando llega la competencia, ahí recién me llegan los nervios positivos, la adrenalina”, confiesa.

Finalmente, comparte por qué quiso ser atleta olímpica: “Porque los valores que representa un deportista olímpico son muy altos y eso quiero tener para poder transmitir a las personas”.

Perfiles de atletas y sus disciplinas

Remo: Alejandra Alonso (27) y Javier Insfrán (24).

Vóley playa: Giuliana Poletti (23) y Michelle Valiente

(26), debutantes.

Atletismo: César Almirón (22) y Xenia Hiebert (25).

Natación: Luana Alonso (20) y Matheo Mateos (23)

Judo: Gabriela Narváez (29).

Golf: Fabrizio Zanotti (41).

Fútbol: Diego Gómez (21), capitán de la selección na

cional Sub 23.

El Team Paraguay

El Team Paraguay confirmó oficialmente a su delegación que competirá en la edición centenaria de los Juegos Olímpicos de París, entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto. Esta delegación será la segunda mayor representación paraguaya en cantidad de atletas, por detrás de Barcelona 92 y por delante de Atenas 2004.

París 2024

28 deportistas

7 disciplinas

Barcelona 1992

30 atletas

6 deportes

Atenas 2004

23 compatriotas

4 modalidades

1 medalla de Plata

Selección Paraguaya de Fútbol (Atenas 2004)

13ª participación de nuestro país desde México 1968 con un solo representante Rodolfo Ítalo da Ponte (Esgrima) Fabrizio Zanotti participa por tercera vez, y Alejandra Alonso, por segunda ocasión, esta vez como abanderados de París 2024, encabezarán la comitiva en la ceremonia inaugural que será en el emblemático río Sena; por primera vez será en un espacio urbano abierto y no en un recinto cerrado.