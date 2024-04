Ale Alonso tras el sueño olímpico

En remo podemos a veces “salvar” el mal tiempo y entrenar adentro en las instalaciones y trabajar en el remoergómetro, un simulador de remo, cuenta Ale Alonso a pocos meses de la competencia que será en julio.

Ale, quien ya compitió en Tokyo 2020, comenta las sensaciones que produce estar cada vez más cerca de la fecha. “Yo creo que un deportista nunca termina de creer o, como se dice, caer las fichas de que estás clasificado para unos Juegos Olímpicos y, en ese sentido, es como que no dimensionan el logro obtenido. En mi caso, para este segundo proceso olímpico estoy más enfocada que la primera vez cuando para mí era todo nuevo, pero ahora es como que ya pasó lo de la clasificación y la mentalidad está en enfocarse netamente en la preparación a París 2024″.

Ale venía trabajando en las precarias instalaciones de la Federación Paraguaya de Remo (FPR), ubicadas en la Costanera de Asunción, pero no lindando con la bahía, sino que del lado opuesto, lo que implica que a diario los remeros deben cruzar con sus botes la transitada avenida José Asunción Flores para llegar a sus entrenamientos en el agua. Además, la sede de la Federación no cuenta con la infraestructura necesaria para los trabajos específicos que requiere la preparación de un deportista de alto rendimiento; pese a todos estos infortunios con los que atraviesa el deporte, contamos con dos remeros que competirán, por mérito de clasificación, a los Juegos Olímpicos.

Sobre la preparación, entrenamientos y su segundo proceso olímpico Ale afirma: “Bueno, todos los procesos son difíciles, algunos que otros tienen más trajín, tanto dentro como fuera del agua. Es uno de los principales obstáculos que tenemos. Lo que es la preparación es bastante dura y uno debe saber bien que más que sacrificio son elecciones y qué es lo que uno está dispuesto a pagar”, comenta la remera multimedallista del país.

“Este proceso a París, en particular, fue bastante corto porque prácticamente, cuando llega el confinamiento a causa del covid-19, nos robó un año, lo que significó más ajetreo, y nos obligó a ajustar y mover bien las piezas para llegar en forma a las citas internacionales”, dice Ale Alonso mostrándose inconforme por el corto tiempo de preparación.

Con relación a lo más complicado de llevar el proceso al éxito del deportista nos dijo: “Bueno, estas últimas semanas en el país fueron muy exigentes y ajetreadas, ya que estuvimos con una incertidumbre porque estamos con los preparativos de cara a la gira con competencias previas a los Juegos y con eso de organizar estamos haciendo malabarismos para no interrumpir los entrenamientos claves y lo que es el volumen en el desempeño.

Estamos en la segunda semana de carga para llegar a punto a los certámenes, eso implica mucha concentración y orden porque son varias horas en el agua y en el gimnasio. La carga es el volumen que se rema semanalmente en el que un atleta debe hacer muchos kilómetros para estar en óptimo estado en la parte aeróbica”.

La mejor atleta paraguaya de 2022 mantiene una rutina muy ceñida al esfuerzo y la disciplina: “Las actividades arrancamos desde las seis de la mañana en la Federación, hasta las 9:00 en el agua. Luego voy al Comité Olímpico para continuar con el trabajo de pesas y tener un poco de espacio para almorzar, hacer una siestita, para después retornar al segundo turno, nuevamente en la sede de la Federación hasta cerca de las ocho de la noche. Llego a casa, ceno, una ducha y a dormir; al día siguiente, repetir el proceso y... ya que estamos en carga, los entrenamientos son de lunes a lunes”.

Experiencias positivas y negativas

Ale vivió muchas experiencias, tanto positivas como negativas, como remera nacional. Lo que ella ve ahora es distinto a lo que percibía hace varios años, cuando comenzó a abrazar este deporte. Sobre la realidad de la disciplina en Paraguay menciona: “Realmente veo que el remo está mal visto en Paraguay, no es realmente un deporte individual, el remo a nivel mundial es un deporte de equipo y es lo que motiva más en este deporte, la unión y el compañerismo que hay. Y acá en nuestro país estamos apuntando a crecer, que no solamente se vea el singles, sino también a los demás botes que tienen más integrantes y que estos también nos representen en las competencias y no solo los botes individuales”.

Considera que la presencia de Javier Insfrán, el otro remero paraguayo que estará en la cita olímpica, es muy buena. “Esto de contar con la presencia de otro compatriota en mi misma disciplina (la última vez –Tokio 2020– fui sola) me pone muy contenta, es bueno que vayamos más atletas. A Javier le veo bastante bien, entrenando sólido en Río de Janeiro. Le veo con las mejores condiciones posibles”.

Al hablar de su paso por el Club de Regatas de Flamengo, en Brasil, Ale nos deja asombrados por sus elogios hacia la institución por la dedicación e importancia que les da a sus atletas de todos los deportes: “Estar ahí es como se dice: es el sueño del pibe”, dice entre risas y agrega que realmente es algo increíble. “Nosotros que vamos de acá hacia ese lugar, sentimos que sinceramente es un privilegio poder estar ahí y entrenar porque tenés todas las condiciones.

Todo está en el mismo lugar: alojamiento, alimentación, gimnasio, el remo y como todo se concentra en un mismo espacio, no tienes oportunidad de distracciones. Uno va enfocado y es como que ya sabés lo que querés, y por más que estés en Río de Janeiro, una de las ciudades más top en distracciones con todo lo que conlleva el turismo internacional, eso al final no te llama la atención porque el lugar te mantiene enfocado en solo entrenar”.

Ale suma a esto su experiencia universitaria en Miami, Estados Unidos: “Sé lo que implica tener distracciones ya que tuve mi paso por Miami, que también es un lugar de vacaciones, pero creo que depende mucho de cada atleta; si vos tenés un objetivo claro, por más que tengas distracciones alrededor, no vas a perder el norte de tu enfoque de proceso, que es lo que te lleva al éxito”.

En su reflexión sobre las condiciones que un atleta de remo debe pasar diariamente en nuestro país destaca el desinterés de los organismos y del Estado para colocar una sede que sea apta para el entrenamiento de un atleta de élite: “Además de arriesgarse a cruzar esta avenida (Costanera), tiene que ver con la infraestructura con que contamos; los botes, llevar y traer la lancha... lo que molesta es cuando estas situaciones se normalizan, sabiendo que estas condiciones no son normales”.

Con todos estos factores en contra tiene aún más valor el hecho de clasificarse a una cita tan importante. “Creo que es más meritorio el conseguir medallas y logros para el remo nacional, que con todo lo que pasa ahora, con cada loco que pasa por la Costanera que piensa que es autopista, como fue el problema con los ciclistas. Incluso a nosotros, en más de una ocasión casi nos chocaron, y no es solo el hecho de poner en riesgo a la persona, sino también los materiales que no son nada baratos, y si estos se quiebran, no es que simplemente se arregla y queda bien”.

Sobre las dificultades en su disciplina deportiva, la olímpica comenta: “La verdad que yo estoy para escribir un libro a estas alturas (risas)”, pero para ver un futuro mejor creo que se deben alinear varios planetas más o menos. Pero también creo que vamos progresando, porque ahora somos más.

Cuando comencé solo había dos clubes, y ahora más. En cuanto al apoyo económico, no me puedo quejar tanto de la SND como del COP, pero sí lo que veo al menos en los dos últimos años que estuve aquí es la parte de gestión, el apoyo está, pero me resulta inconcebible que algunos viajes no salgan porque no se gestionan en tiempo y forma. Ya no pasa ahora por los fondos en que antes teníamos que hacer polladas, tallarinadas para poder viajar. Ahora que se cuenta con recursos, lo que no hay es gestión, y que si no presentás en tiempo y en forma, tus viajes no se dan.

Eso es lo que en realidad me trabaja la cabeza, llegás a un punto que te volvés responsable de ello; antes por ejemplo yo solo me preocupaba por remar, que mi bote esté en condiciones, estar a hora en el entrenamiento y mi rendimiento y mis días de competencia... Ahora si no te movés, no se dan los viajes, esto ya lo arrastramos desde Odesur 2022 donde hubo competencias que cayeron por ese factor, dentro de todo cumplimos un buen papel en casa. Y lo mismo para lo que fue el Panamericano el año pasado en Santiago de Chile, yo esa vez me recibí de Ale “Rompe huevos” Alonso (risas) para que puedan salir los viajes y bueno… llega un punto en el que tenés que remarla más afuera que adentro, para eso estamos (risas), para remar”.

La relación con los compañeros tiene su peso en esto: “Hoy en día es bastante buena la relación, siempre hay diferencias o cosas así, pero siempre nos arreglamos. Más aún que ahora hay varios de diferentes edades, antes por ejemplo yo era la más chica y prácticamente no decía nada, pero sin darme cuenta ahora soy la más vieja (risas); ya pasé a ser la tía, ahora ya me llaman tía Ale, no lo podía creer”.

Ale se despide con un gesto de enorme agradecimiento: “Les agradezco siempre a todos los que me siguen por el apoyo y el cariño, y les digo que sigan trabajando, den todo de ustedes, ya sea en el deporte, en sus vidas particulares o profesional, siempre hacerlo con pasión, que es el ingrediente principal para lo que hagan. Claro que tendrán obstáculos o pormenores, pero la clave es nunca rendirse, que tarde o temprano encontrás el éxito”.

LOGROS DEPORTIVOS

SUDAMERICANOS

Medallista en 2014, 2015, 2020 y 2021

4 medallas de oro

4 medallas de plata

2 medallas de bronce

BOLIVARIANOS

Medallista Bolivariana 2013, 2017 y 2022

2 medallas de plata

3 medallas de bronce

JUEGOS ODESUR

Medallista en 2013, 2014 y 2022

2 medallas de oro

2 medallas de plata

PANAMERICANOS

Medallista Panamericana 2014, 2015, 2019, 2020 y 2023

2 medallas de plata

La más reciente: Santiago, bronce con Nicole Martínez.

LAS CLAVES

Nombre: Alejandra Beatriz Alonso Alderete

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1996

Comida favorita: Todas, menos mondongo

Signo: Libra

Mascotas: cinco gatos: Silver, Titolin, Chimuelo, Coco y

Pocho

Por David Rolón @fdavidrolon

Fotos: ABC Color/Fernando Romero/Gentileza