Bebida de cabecera para exigentes

El consumidor paraguayo es un apasionado de la cerveza, dice Fernando Gutiérrez, gerente de Marketing de BDP (Bebidas del Paraguay). “Es la bebida alcohólica de cabecera. Hoy en día, el consumidor se ha vuelto más exigente y valora cada vez más la calidad del producto, así como las innovaciones en tipos de líquido y en formatos y las experiencias que brindan las marcas”, agrega.

La Heineken es una cerveza tipo lager, que siempre está liderando en lo que se refiere a innovación y brindar experiencias de clase mundial a sus consumidores.

Sobre esta cerveza Gutiérrez informa que cuenta con 3 variedades (Original, 0.0 y Silver) en 12 presentaciones.

Heineken Original es la principal; una cerveza de 5,0% de graduación alcohólica, líder del segmento Premium y fabricada con su exclusiva levadura A o A yeast. Heineken 0.0 es una cerveza sin alcohol, líder del segmento sin alcohol y que es fabricada con la misma fórmula que la Original para luego pasar por el proceso de desalcoholización. Por último, Heineken Silver es la más reciente y exitosa innovación del portafolio; se trata de una cerveza suave y refrescante con 4,0% de graduación alcohólica.

Disfrutar responsablemente

Un punto importante cuando se habla de cervezas es el consumo responsable y moderado, para lo cual Heineken siempre está realizando las campañas Enjoy responsibly o disfrutá responsablemente, y When you drive never drink o si vas a manejar nunca tomes.

Gutiérrez menciona que, por otro lado, los consumidores valoran mucho la calidad de Heineken, la cual se hace respetando los más altos estándares globales, con la misma receta desde hace más de 150 años y con los mismos ingredientes de alta calidad en todo el mundo.

“Para ello, todas las producciones de las plantas de los diferentes países pasan por un control de calidad realizado en los Países Bajos. Además valoran mucho las campañas y experiencias que brindan la marca, así como la constante innovación, donde podemos resaltar a 0.0, Silver y el Blade que es el sistema de cerveza chopp para los hogares y que se encuentra a la venta en www.labarra.com.py”, concluye.

