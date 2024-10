Fashion It Girls

Nombres como Camila Coelho, Lena Perminova, Silvia Braz, Leonie Hanne y Caro Daur suenan fuerte en el mundo de la moda real y virtual. Sus cuentas de redes sociales son verdaderas pasarelas y vidrieras con las últimas tendencias de la moda. Tienen historias tan increíbles como la influencia que ejercen en la actualidad. Los diseñadores las aman y por ello las colocan siempre en la primera fila de los fashion weeks. La cita en París no fue la excepción y ellas tampoco decepcionaron.

Originaria de Brasil, Camila Coelho es una de las influencers de moda más reconocidas a nivel mundial. Sus inicios se remontan a su trabajo como maquilladora, donde descubrió su pasión por la belleza y la moda. Fue así como comenzó a compartir tutoriales de maquillaje en YouTube, que rápidamente se volvieron virales. Su canal se convirtió en una plataforma para mostrar su talento y estilo personal, lo que la catapultó a la fama. Luego, hizo el crossover hacia el mundo empresarial lanzando su propia marca de maquillaje, posicionándose en la industria.

Lena Perminova es considerada como la Cenicienta de la moda. Esposa de Alexander Lebedev, un exagente de la KGB, la rusa tuvo su paso por la cárcel y hoy es considerada por Vogue como “el buque insignia” de la moda del Este. Hoy bien puede vestira Dior, Salvatore Ferragamo o D&G, porque a ella todo le queda bien y destaca como una maniquí de largas e interminables piernas y cautivantes ojos azules. Su cuenta de Instagram suma ya casi tres millones de seguidores, lo que le da el pasaporte a ocupar un sitial privilegiado en la semana de la moda de París.

Silvia Braz es otra brasileña que se encuentra en lo alto del pináculo de la moda y también es una invitada de lujo en París. Con 1,7 millones de seguidores en Instagram, es frecuente encontrar historias periodísticas que cuentan cómo fue escalando en este competitivo mundo de la moda virtual hasta convertirse en una it girl. Nacida en Campos dos Goytacazes (RJ), es la menor de tres hermanas y madre de tres hijas. Licenciada en Derecho, llegó a trabajar como becaria en el Ministerio Público, pero lo dejó en 2010 para dedicarse a su blog, donde ya cubría temas de moda, belleza, estilo de vida y emprendimiento femenino.

También Leonie Hanne es nombre obligado en las citas de alta moda. Esta alemana que acumula 4,8 millones de seguidores mantiene un estilo sofisticado y atemporal. Además de ser una influencer, Leonie es también modelo, bloguera y empresaria. Ha colaborado con marcas de lujo de renombre mundial y ha lanzado su propia línea de ropa. A pesar de trabajar con las marcas más exclusivas, Leonie siempre se muestra cercana y auténtica con sus seguidores. Comparte consejos de estilo y muestra cómo adaptar las tendencias a la vida real.

Otra it de las it es Caroline Daur, más conocida como Caro, influencer alemana que muestra su vida a 4,8 millones de seguidores. Ella es una emprendedora digital que ha construido un imperio en torno a su marca personal. Además de su blog, tiene su propia línea de productos y colabora con marcas de lujo. Caro utiliza su plataforma para hablar sobre temas importantes como la sostenibilidad, la diversidad y la empoderamiento femenino. Sus looks son siempre originales y llenos de personalidad. No tiene miedo a experimentar y a probar nuevas tendencias.