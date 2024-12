¿Qué carrera universitaria elegir?

Por Mirtha González Schinini / René Ramos

Una carrera universitaria puede abrir muchas puertas al futuro, hay que elegirla con sumo cuidado, ya que marcará un camino profesional que se transitará gran parte de la vida.

La realidad es compleja y requiere de sumo análisis, cuidado y asesoramiento para elegir la profesión ideal que definirá el futuro, no solo de las personas, sino del país.

En el Paraguay hay una gran oferta de carreras que casi no tienen alumnos, una realidad que no es nueva y que invita a reflexionar.

Federico Mora, viceministro de Educación Superior enfatiza que “hay carreras que tienen pocos estudiantes, como las ingenierías en todas sus ramas, ciencias agrarias; siendo Paraguay un país competitivo no supera el 3% en un total aproximado de 400.000 estudiantes. No tenemos ni 5.000 estudiantes en el área. Solo hay 6% de esos alumnos en el área de tecnología y en salud un 10%”, comenta.

En ciencias naturales cursan la carrera el 7% de los estudiantes. Todos estos números contrastan con lo que ocurre en las áreas de ciencias sociales pues en Derecho se halla el 40% de los universitarios. “Hay una necesidad, busquemos las carreras donde hay alta demanda a nivel país y buscar salida al déficit”, sugiere Mora y destaca que se está preparando una serie de cambios en el sistema de becas, en el cual convergen el ministerio y ambas binacionales para hacer énfasis en las distintas carreras, con incentivos adicionales.

Las becas de mayor recurso las brinda el Gobierno en Central, pero también los departamentos y los municipios cuentan con ellas.

Durante el lanzamiento de la próxima convocatoria para 2025 se buscará un aumento a las carreras que se quieren incentivar, tecnologías, agrarias, ciencias de la salud y ciencias exactas que actualmente cuentan con la menor cantidad de alumnos.

El Registro Único del Estudiante

El estudiante tendrá el cuidado de matricularse en carreras que cuenten con todas las habilitaciones de tal forma que haga una inversión y genere una matrícula. “El Registro Único del Estudiante va a ser el mecanismo a partir de este año”, anuncia Mora.

“Si la universidad no cuenta con habilitación, el estudiante no va a contar con su ficha del RUE, esto se relaciona con que muchas universidades no brindan una información real”.

El Registro Único del Estudiante es un directorio digital que asegura que la carrera está habilitada y forma parte del catálogo. Estos filtros de seguridad para el estudiante se hallan en la web, en la página del Cones: cones.gov.py

Las personas de pueblos originarios

Hay una necesidad de ampliar las comunicaciones y las comunidades indígenas tienen acceso directo a la beca del Gobierno, al financiamiento como tal. “Desde las becas Gobierno del Paraguay está garantizado que las personas de pueblos originarios accedan a una beca de forma directa”.

“Nosotros necesitamos fomentar ciertas carreras técnicas: Ingeniería, Agrarias, Ciencias Naturales y Exactas; el Paraguay tiene déficit de profesionales y hay un mercado laboral muy amplio para quienes se gradúen, a diferencia de derecho, que está saturado”, cuenta Mora.

Paraguay, Mercosur y el mundo

El Dr. Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana y representante de Universidades Privadas en el Cones, apunta que “en los últimos años, las tendencias en carreras universitarias han reflejado cambios significativos en Paraguay, el Mercosur y a nivel global.

Este análisis destaca los puntos de convergencia y las diferencias notables en la educación superior, impulsadas por la digitalización, la sostenibilidad y la salud. Veamos algunos ejemplos: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): en Paraguay y el Mercosur, se observa un aumento en la demanda de profesionales en áreas como ciberseguridad y desarrollo de software.

Esta tendencia es coherente con las necesidades globales, donde la ciencia de datos y la inteligencia artificial también están en auge. Salud Pública y Bienestar Mental: la pandemia ha enfatizado la importancia de profesionales en salud, con un incremento en la matrícula de carreras de enfermería y psicología en Paraguay y la región.

A nivel global, el interés por la salud mental y el bienestar también ha crecido, mostrando un patrón común en la formación de estos profesionales. Sostenibilidad y Energías Renovables: la ingeniería en energías renovables está en auge tanto en Paraguay como en el Mercosur, alineándose con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la gestión ambiental. La creciente conciencia sobre el cambio climático ha impulsado esta demanda.

Carreras de vanguardia1. Robótica: esta disciplina está ganando popularidad en Paraguay y en el Mercosur, impulsada por la necesidad de automatización en diversas industrias. En países desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, la robótica ya está firmemente establecida, con aplicaciones en manufactura, salud y logística. La Sociedad Internacional de Robótica y estudios de McKinsey & Company destacan la importancia de esta área en el futuro del trabajo.

2. Big Data: la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos es crucial tanto en Paraguay como en el Mercosur, donde las empresas buscan optimizar procesos. En regiones como América del Norte y Europa, la demanda de expertos en Big Data es aún más pronunciada, reflejando su papel fundamental en la toma de decisiones empresariales. El informe de Gartner sobre tendencias en tecnología resalta la creciente importancia de las herramientas de análisis de datos.

3. Inteligencia Artificial (IA): si bien en Paraguay y el Mercosur se empieza a vislumbrar esta área, su aprecio es notable en países desarrollados, donde la IA está transformando industrias enteras, desde la salud hasta el transporte. La formación en IA es esencial para mantener la competitividad en un mercado laboral global. El World Economic Forum y estudios de PwC destacan cómo la IA está redefiniendo las habilidades requeridas en el futuro laboral.

4. Ciudades Inteligentes: la planificación y desarrollo de ciudades inteligentes está emergiendo en Paraguay, con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia urbana. A nivel global, ciudades en Asia y Europa están adoptando estas iniciativas para mejorar la calidad de vida y optimizar recursos.

El Informe de Ciudades Inteligentes, de Deloitte, proporciona un análisis sobre las mejores prácticas y el futuro de las ciudades conectadas. Impacto de la pandemia y la transformación Digital: la crisis sanitaria global ha acelerado la digitalización y ha transformado el mercado laboral, impulsando la necesidad de habilidades digitales en todos los niveles educativos. Esto se traduce en un aumento de la matrícula en carreras tecnológicas y en la creación de programas de formación continua.

Las tendencias en carreras universitarias en Paraguay, el Mercosur y el mundo, según Duarte Masi, indican un camino hacia la digitalización, la sostenibilidad y el bienestar social. Aunque existen similitudes, las diferencias en el enfoque y en la adopción de nuevas disciplinas reflejan el contexto específico de cada región. La educación superior sigue siendo clave para preparar a los profesionales del futuro en un mercado laboral en constante evolución.

Las carreras más requeridas en la UNA

Jorge Madelaire, director general de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), comparte estos datos sobre la población universitaria en la casa de estudios superiores, que sigue siendo la de mayor prestigio en el país.

Según datos de 2023, registraron 45.281 matriculados en las 14 facultades de la UNA en ese año. Las mujeres tienen ventaja por sobre los hombres en cuanto a la cantidad total de estudiantes inscriptos el año pasado. En total, contabilizaron 25.287 mujeres matriculadas, mientras que la cantidad de varones alcanzó 19.994 estudiantes.

La facultad más requerida en 2023 fue la de Ciencias Económicas, que alberga tres carreras en su sede central: Administración, Economía y Contaduría Pública. Registró un total de 8.652 estudiantes matriculados, de los cuales 5.172 eran mujeres y 3.480, varones.

Le sigue la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con 8.100 matriculados. En Derecho UNA, la cantidad de mujeres ingresadas también fue más alta que la de hombres el año pasado. Fueron inscriptas 4.420 mujeres versus 3.680 hombres.

La tercera más requerida es, nada más y nada menos, que la Facultad de Filosofía con 4.442 matriculados. Esta sede tiene disponibles las carreras de Ciencias de la Comunicación, Letras, Filosofía, Psicología, Historia y Ciencias de la Educación.

En esta Facultad la cantidad de mujeres es más que el doble que la de varones, siempre de acuerdo con los datos de 2023. Tuvieron 3.043 mujeres y solamente 1.399 varones.

Los datos provienen de la Dirección de Planificación y Estadística y de informes de las facultades de la UNA.

En cuanto a matriculados de pueblos originarios, se puede observar la enorme deuda que todavía mantiene el Estado paraguayo para con los estudiantes indígenas. En 2023, la UNA ingresó a 58 indígenas que se matricularon, mayoritariamente en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Del total, registraron a 33 mujeres y a 22 varones.

En el informe Resultado de Encuesta–Egresados de la UNA Año 2022 se observa que el 63,8% de los egresados se encontraba trabajando al momento de la encuesta, y el 37,5% de ellos en instituciones públicas.

Siete instituciones paraguayas en un ranking internacional

La compañía británica QS Quacquarelli Symonds, de especialistas y analistas globales de educación universitaria, anualmente comparte un ranking elaborado sobre las mejores universidades de América Latina y el Caribe.

En total, son 437 universidades las analizadas, de las cuales siete instituciones son paraguayas.

Entre las representaciones por países, Brasil encabeza la clasificación con 96 universidades, México con 63 y seguidamente Colombia con 61.

El año pasado figuraban cinco universidades paraguayas en el ranking QS y ahora se agregaron dos. Entre las instituciones de nuestro país, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra en el puesto más alto y sin variación en 2023 y 2024: 131 de 437.

Le sigue la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el rango 201-250, ya que desde 150 para arriba en el ranking ya no se especifica cuál es la posición exacta.

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) está en el rango 251-300 mientras que la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), la Universidad Americana (UA) y la Universidad del Norte (UniNorte) se sitúan en el rango 351-400. En el rango +400 figura la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Sea cual fuere la carrera universitaria que se elija, el camino será a veces difícil y otras extenuante, pero es muy probable que sea beneficioso para la vida futura, por el sueño cumplido, el conocimiento de la ciencia y la oportunidad de salir de la pobreza.

