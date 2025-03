Belleza “tecnológica” con la IA

Mucho más allá de poder generar o procesar texto, ya que este es uno de sus usos más comunes con los “chatbots”, grandes empresas de la cosmética también aprovechan esta tecnología. Esta “inteligencia” ya está presente para poder ser una compañera en varios aspectos de nuestra vida cotidiana y que nos ayude para con recomendaciones de qué vestir, qué maquillaje usar o qué está ahora en la moda, es algo que se da en cuestiones de segundos.

¿IA y la belleza?

La pregunta principal es cómo se relacionaría la inteligencia artificial con la belleza y la respuesta más rápida hace referencia a algo muy práctico y directo: la elección de productos.

Mediante una serie de aplicaciones que funcionan con un simple “escaneo” de una imagen desde el celular, hay opciones que analizan la piel, miradas, facciones y mucho más. Esto con el objetivo de recibir recomendaciones precisas, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestra piel.

Pero las funcionalidades de la IA no se limitan solo al maquillaje; también puede recomendar algunos productos para tratar manchas, hidratar zonas resecas o combatir ojeras, aunque estas soluciones sean rápidas y actualizadas, es importante recordar que ninguna IA puede reemplazar una consulta con un profesional de la salud, en ninguno de los ámbitos y tampoco en la dermatología.

De igual manera, con esta tecnología que prácticamente la de ayer ya no es igual a la de hoy, estas aplicaciones o plataformas pueden funcionar como un acompañante virtual que simplifique una búsqueda que podría tener cientos de resultados a lo largo de internet, algo que podría llegar a ser más preciso y ahorrar mucho tiempo.

Por otra parte, en lo referido al “terreno” del maquillaje, la IA no se queda atrás y ya hay varias opciones que permiten probar colores y estilos de forma virtual, esto solamente con un par de toques y subir una foto.

Como se mencionaba, además de no perder mucho tiempo, también reduce el riesgo de comprar algo que no cumpla con las expectativas finales de las consumidoras; algo que podría ser aplicado desde un lápiz labial, algún rímel o, incluso, un nuevo color de cabello de cualquier color imaginable.

L’Oreal y Maybelline

Por ejemplo, Beauty Genius, Skin Genius o Makeup Genius (genio de la belleza, de la piel o del maquillaje respectivamente) son servicios proveídos por la empresa francesa de cosméticos L’Oreal. Por su parte, la también reconocida Maybelline ofrece una plataforma similar con su gama de productos llamada Virtual Makeup Try On Tool. Ambas plataformas son ideales para una ayuda rápida y certera respecto a tonos y estilos que mejor sientan de acuerdo al tono de piel, forma del rostro y otros parámetros.

Otro aspecto donde la IA no se queda atrás es en la personalización, ya que mediante esta tecnología se pueden encontrar productos que parecerían que están hechos “a medida” para cada persona.

Claros ejemplos son las bases de maquillaje que coinciden exactamente con el tono de piel o tratamientos capilares “adaptados” a necesidades específicas, esto mediante una serie de algoritmos que evalúan características individuales, ya sea mediante texto o imágenes, y estas “se diseñan” para responder lo que cada persona requiere en un momento exacto, esto prácticamente de una forma muy personalizada.

También con un auge al ser muy prácticas, las compras en línea también se benefician con esta tecnología, ya que las herramientas con IA pueden llegar hasta sugerir fragancias solamente con unas respuestas por parte de la persona interesada, o en caso de que no busque algún perfume, también puede dar un sinfín de recomendaciones de combinaciones de prendas.

Por otra parte, y como también se da en otros ámbitos donde la IA va ganando espacio, también existen debates o cuestionamientos sobre si este tipo de plataformas podría llegar a “reemplazar” al trabajo o atención humana, un pensamiento que genera mucha preocupación a algunas personas.

Como se mencionaba, la inteligencia artificial no reemplaza a un profesional, ya sea este médico o una persona que presta una atención personalizada, sino simplemente puede ser una opción para tenerla a mano, pero siempre recordando que esta no es la única vía para obtener respuestas, ya que estas también pueden llegar a ser imprecisas; es decir, es poder encontrar un balance y no llegar hasta a una “dependencia” de estos servicios.

Para las personas interesadas en probar algunas aplicaciones con inteligencia artificial en el ámbito de la belleza, estas dos se destacan por acumular millones de descargas a lo largo de todo el mundo: YouCam Makeup - Editor Belleza y Perfect365: Cara maquillaje.