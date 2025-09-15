La nueva generación de iPhone

La nueva familia iPhone 17 llega con cuatro modelos distintos: el iPhone 17, el sorprendente y ultrafino iPhone 17 Air y los potentes iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La presentación estuvo muy marcada por un fuerte énfasis en el diseño, la potencia y las cámaras y también, claro, la inteligencia artificial para acompañar en el ámbito fotográfico.

iPhone 17 con fuertes cambios

El modelo “base” de esta nueva generación, el iPhone 17, presenta mejoras notables respecto a su antecesor, ya que primeramente incorpora el nuevo chip A19, que promete mucha potencia y rendimiento más eficiente, pero sin dejar de lado la duración de batería.

“El chip A19 potencia todo lo que hacés en el iPhone, incluidas funcionalidades de Apple Intelligence, como Traducción en Vivo e Image Playground, y ProMotion para disfrutar juegos avanzados. Y como la batería te acompaña todo el día, podés trabajar, ver contenido y navegar sin parar. ¿Necesitás una recarga rápida? En solo 10 minutos vas a tener hasta 8 horas de reproducción de video con un adaptador de alto voltaje”, asegura Apple.

Otro aspecto clave es su pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas que ahora incluye tecnología ProMotion y ofrece una tasa refresco adaptativa de hasta 120 Hz, algo que anteriormente estaba reservado solamente para los modelos Pro.

En fotografía, el iPhone 17 integra un “sistema de cámaras fusión” con un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 48 MP, junto a una cámara frontal mejorada con funciones de Center Stage para “reencuadrar las reglas de juego”. Los colores de esta versión son: lavanda, salvia, azul neblina, blanco y negro.

iPhone 17 Air: elegancia extrema

La gran sorpresa de la presentación de este año fue el iPhone 17 Air, que con solo 5,6 milímetros de grosor se convierte en el iPhone más delgado de la historia. Su estructura de titanio y Ceramic Shield de segunda generación garantizan resistencia a pesar de su perfil estilizado. A nivel interno, tiene el mismo chip A19 Pro que los modelos más potentes, mientras que su pantalla es más grande que la del 17 con 6,5 y también con 120 Hz gracias a ProMotion.

Para mantener su diseño ultrafino, este modelo prescinde de la bandeja SIM física y adopta únicamente eSIM. Su cámara trasera principal es de 48 MP con un solo lente “fusionado” y la frontal hereda las nuevas funciones de Center Stage.

“Con más de una década de innovación en hardware y software, el iPhone se convirtió en la cámara favorita del mundo. Y el iPhone Air continúa este legado con su poderoso sistema de cámara Fusion de 48 MP, que funciona como múltiples cámaras avanzadas en una. Tomá fotos en superalta resolución, ya sea de 48 MP para capturar hasta el más mínimo detalle o en 24 MP de forma predeterminada. También podés usar el teleobjetivo de 2x integrado para hacer zoom sin perder nitidez”, promociona Apple este nuevo celular cuyos colores son azul cielo, oro claro, blanco nube y negro espacial.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: potencia a otro nivel

Como siempre, los dos modelos Pro representan la cima de la gama y estrenan un sistema de refrigeración con una “cámara de vapor” que mejora la disipación de calor para dar un rendimiento sostenido del chip A19 Pro.

Ambos llegan con pantallas Super Retina XDR: de 6,3 pulgadas en el Pro y 6,9 pulgadas en el Pro Max y su sistema de tres cámaras traseras tienen los tres sensores de 48 MP Fusion (principal, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico hasta ×8), ideal para la creación de contenido en una calidad profesional hasta 4K.

El iPhone 17 Pro Max también se convierte en el primero en ofrecer hasta 2 TB de almacenamiento, y en cuanto a sus colores hay tres: naranja cósmico, azul profundo y plata.

“Desde videos hechos en casa hasta películas que parecen hechas por Hollywood, con el iPhone 17 Pro no hay misión imposible. Ahora trae más funcionalidades de video profesionales que nunca, como la estabilización mejorada, ajustes de nivel cinematográfico y compatibilidad con flujos de trabajo estándar de la industria. El iPhone 17 Pro tiene herramientas de primera para brillar en el séptimo arte”, destaca la manzana informática.

Del iPhone 16 al 17

El salto generacional es claro entre la gama del iPhone 16 (2024) y el iPhone 17 se concentra en ProMotion para toda la gama, al igual que los nuevos procesadores A19 y A19Pro. Otro punto no menor es el debut del iPhone 17 Air, que reemplaza al modelo Plus para introducir una nueva categoría ultradelgada sin sacrificar potencia.

Preventa en Paraguay

Alemania Cell, seller oficial de Apple, inicia la preventa exclusiva del nuevo iPhone 17, en alianza con Banco Itaú. Esta acción refuerza el compromiso de ambas marcas con ofrecer a sus clientes lo último en tecnología, con beneficios únicos, informó la empresa.

La preventa se desarrollará en tres etapas clave: Fase 1 (9 al 11 de septiembre, ya cumplida): Exclusiva para clientes Itaú Personal Bank. Fase 2 (12 al 16 de septiembre): Preventa abierta para todos los clientes Itaú en Tienda Naranja. Fase 3 (desde el 17 de septiembre): Apertura de la preventa a todos los clientes del banco.

Durante el periodo de preventa, los clientes Itaú accederán a beneficios exclusivos: “Con esta alianza estratégica, buscamos ofrecer a los clientes beneficios exclusivos, con acceso anticipado al iPhone 17 y la oportunidad de duplicar tu almacenamiento. Estar primero es estar al ritmo del futuro, y con Itaú hacemos posible que eso suceda en Paraguay”, destacaron desde Alemania Cell.

La preventa estará disponible a través de Tienda Naranja, en la web oficial de Alemania Cell y en tercera fase en todas las tiendas.

Más info: www.alemaniacell.com o redes sociales como @alemaniacell