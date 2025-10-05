Amazon va por todo con Alexa+ y más

En el competitivo y cambiante universo de la tecnología, cada gran lanzamiento debe destacarse para marcar presencia y directamente hacer una “guerra” a la competencia, que, en el caso de Amazon, es relativamente difícil competir contra toda su gama de productos y servicios.

“Ya hace tiempo que el futuro no está en los comandos, sino en la conversación; no en la reacción, sino en la anticipación”, aseguran, y para esta nueva gama de productos se espera una versión mucho más avanzada e inteligente de su querida asistente.

Como parte del corazón y cerebro de esta nueva propuesta, Amazon oficializa Alexa+, que, acompañada de la IA, se espera que pueda desplegar mucho más de su potencial.

Lea más: Shani, la línea de muñecas afroamericanas de Mattel, tendrá una serie en Amazon

La nueva era de <i>Echo</i>

Millones de usuarios ya han probado una versión preliminar de Alexa+ y, según datos oficiales de la empresa, hay un “cambio de paradigma”, ya que las personas interactúan el doble de veces con la asistente al poder mantener conversaciones más profundas y también delegar más tareas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para llevar esta experiencia al siguiente nivel, la compañía también rediseñó sus parlantes Smart con los nuevos modelos: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11.

Esta nueva era de Echo ofrece cuatro dispositivos completamente nuevos con audio premium y actualizaciones sorprendentes a nivel de diseño, equipados con chips de silicio diseñados a medida y también un nuevo procesador de IA, ya que cada uno de estos dispositivos también cuenta con la fusión de sensores Omnisense, una plataforma de sensores personalizada y diseñada para la IA ambiental.

En el caso de los “Show”, estos ahora incluyen pantallas de vidrio de borde para aprovechar al máximo su visibilidad con colores más finos y definición de imagen más nítida en comparación anterior. “Con experiencias mejoradas de audio y video en nuestras nuevas pantallas, lanzamos un centro de control multimedia donde los clientes pueden gestionar su entretenimiento de manera sencilla en un único lugar”, prometen.

Por su parte, el Echo Dot Max ofrece casi tres veces más graves que las generaciones anteriores de Echo Dot y el nuevo Echo Studio incorpora sonido premium en un diseño un 40% más pequeño que el original, aunque sin perder la compatibilidad con audio espacial y Dolby Atmos para una experiencia de sonido “realmente envolvente”.

Tinta y píxeles a puro color

Mientras los Echo se apoderan de todo lo referente al sonido y el acompañamiento en casa, la otra revolución silenciosa de Amazon continúa en el ámbito de la lectura y la escritura digital con su famosísimo producto Kindle.

Ya se presentó la nueva gama Kindle Scribe, que llega para difuminar la muy fina línea entre el papel y la pantalla, esto también con una histórica y solicitada novedad: color.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft es la joya de la corona, según Amazon, ya que mantiene el diseño ultrafino (5,4 mm) y ligero (400 g) de la familia, pero introduce una experiencia de escritura en color diseñada para ser agradable a la vista.

Por otra parte, en lugar de la luz que puede ser molesta en ambientes oscuros como los de alguna Tablet, este Kindle utiliza la tecnología de pantalla Colorsoft, que combina un filtro de color con LED especiales para realzar los tonos sin perder detalle.

“La sensación de escritura también se ha perfeccionado. Un nuevo cristal con textura aumenta la fricción del lápiz, eliminando la sensación resbaladiza del cristal pulido. El resultado es una experiencia que se acerca más que nunca a la de escribir directamente sobre papel, con una autonomía de batería que sigue contando en semanas, no en horas”, promocionan, sin dejar de lado también la integración de la IA y Alexa+ a este nuevo Kindle, entre otras funciones.