ABC Revista

Espíritu setentero con alma sostenible

En su nueva colección “The Spring Edit: Modernismo Orgánico”, Martel celebra la elegancia atemporal, la funcionalidad contemporánea y la sostenibilidad.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 01:00
La colección "The Spring Edit: Modernismo Orgánico” es una oda a la elegancia natural y al diseño consciente.
La colección "The Spring Edit: Modernismo Orgánico” es una oda a la elegancia natural y al diseño consciente.Gentileza

Inspirada en los años 70, esta colección -firmada por la diseñadora Andrea Estigarribia, responsable creativa de todas las líneas de la marca- reinterpreta el espíritu vintage con una mirada moderna.

El resultado: prendas clásicas, versátiles y llenas de movimiento, pensadas para quienes buscan vestir con estilo sin renunciar al confort ni a la conciencia ambiental.

Algodón y bambú en una fusión de fibras que redefine el confort y el estilo sostenible.
Algodón y bambú en una fusión de fibras que redefine el confort y el estilo sostenible.

El corazón de la colección son las camisas confeccionadas con una innovadora mezcla de fibras naturales: 60% algodón y 40% bambú, una combinación que redefine lo que significa sentirse bien en la piel.

La textura sedosa del bambú, su protección UV, propiedades antibacterianas e hipoalergénicas, junto con su regulación térmica y alta capacidad de absorción, convierten cada prenda en una experiencia de confort inteligente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada pieza refleja el equilibrio perfecto entre elegancia atemporal y funcionalidad contemporánea.
Cada pieza refleja el equilibrio perfecto entre elegancia atemporal y funcionalidad contemporánea.

Pero detrás de la suavidad y el diseño impecable hay también un fuerte compromiso con el medioambiente.

El bambú es una materia prima sostenible por excelencia: crece rápidamente sin necesidad de replantar, requiere poca agua y prescinde de pesticidas.

El bambú, materia prima renovable y biodegradable, protagoniza una moda que respira con la naturaleza.
El bambú, materia prima renovable y biodegradable, protagoniza una moda que respira con la naturaleza.

Además, es biodegradable, lo que convierte a esta colección en una propuesta respetuosa con el entorno.

Con The Spring Edit: Modernismo Orgánico, Martel vuelve a demostrar por qué su nombre es sinónimo de calidad, durabilidad y estilo consciente.

“The Spring Edit: Modernismo Orgánico” celebra la belleza simple de vestir bien y vivir mejor.
“The Spring Edit: Modernismo Orgánico” celebra la belleza simple de vestir bien y vivir mejor.

Una colección que no solo viste bien, sino que invita a repensar la moda como una forma de equilibrio entre elegancia, innovación y respeto por la naturaleza.

La moda puede ser elegante, cómoda y sostenible a la vez.
La moda puede ser elegante, cómoda y sostenible a la vez.