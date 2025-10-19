Espíritu setentero con alma sostenible

Inspirada en los años 70, esta colección -firmada por la diseñadora Andrea Estigarribia, responsable creativa de todas las líneas de la marca- reinterpreta el espíritu vintage con una mirada moderna.

El resultado: prendas clásicas, versátiles y llenas de movimiento, pensadas para quienes buscan vestir con estilo sin renunciar al confort ni a la conciencia ambiental.

El corazón de la colección son las camisas confeccionadas con una innovadora mezcla de fibras naturales: 60% algodón y 40% bambú, una combinación que redefine lo que significa sentirse bien en la piel.

La textura sedosa del bambú, su protección UV, propiedades antibacterianas e hipoalergénicas, junto con su regulación térmica y alta capacidad de absorción, convierten cada prenda en una experiencia de confort inteligente.

Pero detrás de la suavidad y el diseño impecable hay también un fuerte compromiso con el medioambiente.

El bambú es una materia prima sostenible por excelencia: crece rápidamente sin necesidad de replantar, requiere poca agua y prescinde de pesticidas.

Además, es biodegradable, lo que convierte a esta colección en una propuesta respetuosa con el entorno.

Con The Spring Edit: Modernismo Orgánico, Martel vuelve a demostrar por qué su nombre es sinónimo de calidad, durabilidad y estilo consciente.

Una colección que no solo viste bien, sino que invita a repensar la moda como una forma de equilibrio entre elegancia, innovación y respeto por la naturaleza.