Fiesta de los Juegos Sudamericanos Escolares

Con la presentación de la canción oficial Donde Nacen las Leyendas y la introducción de la mascota Ka’i, se lanzó esta semana la nueva edición de los Juegos Sudamericanos Escolares, considerados un verdadero semillero de talentos para el futuro del deporte regional.

Entre los anuncios destacados se confirmó que la ceremonia inaugural tendrá lugar esta tarde, a las 19:00, en el Polideportivo SND Arena. Asunción ya está lista para recibir a delegaciones de 11 países, que competirán en cinco intensas jornadas deportivas distribuidas en 10 disciplinas y 13 modalidades, todas orientadas al desarrollo técnico, formativo y competitivo de los jóvenes atletas.

Las competencias

El certamen se desplegará en dos grandes parques deportivos. En el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se disputarán balonmano, voleibol indoor, voleibol de playa, baloncesto, judo, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y atletismo adaptado.

Por su parte, el Parque Olímpico Paraguayo (COP) será sede de natación, paranatación, futsal y básquet 3x3. Ambos espacios fueron preparados para recibir nuevamente a deportistas de todo el continente, contando con infraestructura moderna, accesible y de alto rendimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En materia logística, la organización dispondrá de 10 hoteles en Asunción y alrededores para alojar a las delegaciones. Se movilizará una flota de 14 ambulancias, 50 buses, 15 minivans y 15 vehículos de apoyo. Además, se prevé servir más de 64.800 raciones de alimentos durante toda la competencia.

El sonido oficial de los juegos

El himno de los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 fue presentado el miércoles. Se trata de Donde Nacen las Leyendas, obra del compositor Arturo Schenone, quien incorporó herramientas de inteligencia artificial para dar vida a una melodía que resalta los valores esenciales del deporte escolar: disciplina, unidad, esfuerzo y pasión.

La canción será el acompañamiento simbólico de una semana marcada por la emoción, el compañerismo y la integración continental. Bajo este lema, el evento promete una experiencia colmada de adrenalina, crecimiento y formación deportiva para cientos de jóvenes sudamericanos.

Ka’i, el guía de la fiesta escolar

En sintonía con la esencia juvenil de los juegos, surge Ka’i, la mascota oficial: un monito adolescente, curioso, inquieto y energético, que encarna la agilidad, astucia, alegría y vitalidad de los deportistas de entre 12 y 14 años.

Ka’i expresa valores como el juego limpio, la camaradería, la integración y el deseo constante de superación.

Será el símbolo que acompañe e inspire a los miles de chicos y chicas que vivirán esta experiencia inolvidable en Asunción.

El Team Paraguay brilló en la edición Asu2022

Con 30 medallas y actuaciones históricas, la delegación albirroja firmó su mejor participación en unos Juegos Sudamericanos Escolares en el 2022.

El Team Paraguay protagonizó en Asunción 2022 su mejor campaña de la historia, no solo por el número total de medallas, sino también por la variedad de deportes que alcanzaron el podio sudamericano.

En total, los atletas escolares paraguayos conquistaron 30 preseas, marcando un hito para el deporte formativo del país.

Básquetbol: dos medallas para abrir la jornada

Los primeros en subirse al podio fueron los chicos del básquetbol masculino, que aseguraron la medalla de bronce tras imponerse con autoridad a Bolivia por 78-49.

La selección femenina también tuvo una destacada actuación, logrando la medalla de plata luego de un intenso duelo ante Venezuela.

Balonmano: gloria pura para las Guerreritas

Uno de los momentos más emotivos llegó con el handball femenino, que conquistó la medalla de oro tras vencer 24-22 a Brasil en un partido electrizante. Las guaraníes, empujadas por el aliento ensordecedor del público, firmaron una victoria histórica para el país.

En la rama masculina, la selección paraguaya también dejó su sello al quedarse con la medalla de plata tras un reñido enfrentamiento ante Uruguay.

Vóley piso: medalla histórica

El vóley paraguayo hizo historia al obtener por primera vez una medalla en esta disciplina dentro de los Juegos Sudamericanos Escolares. El equipo de Vóley Piso subió al podio y se quedó con un bronce memorable, instalando al país entre los mejores de Sudamérica.

Ajedrez: precisión y talento

El ajedrez paraguayo también cumplió con creces su objetivo: logró dos medallas de oro individuales y una medalla de plata por equipos, demostrando el gran nivel competitivo de la delegación.

Futsal: doble presencia paraguaya en el podio

El futsal masculino sumó una nueva presea para la delegación al alcanzar la medalla de plata, mientras que la selección femenina completó el cuadro del deporte con una valiosa medalla de bronce.

Una cosecha que inspira

El Team Paraguay cerró Asu2022 con un total de 30 medallas distribuidas en atletismo adaptado, futsal, natación, judo, tenis de mesa, vóley piso, handball, básquetbol y ajedrez, tanto en femenino como en masculino.

El desempeño de los jóvenes deportistas dejó en evidencia un semillero talentoso y competitivo, llamado a marcar el futuro del deporte nacional. Cada jornada en Asunción fue una muestra de entrega, crecimiento y sueños que empiezan a tomar forma.