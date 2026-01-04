La canasta mecánica

Es una forma de mindfulness activo que permite conectar con el presente, reducir la ansiedad y fomentar la creatividad. Es como un antídoto contra el estrés que produce la hiper productividad moderna. En forma relajada y sin prisa ni reloj, disfrutando el momento.

Sin presión, no hay expectativas de perfección o grandes resultados; la meta es el bienestar, la atención plena, enfocar toda la atención en la simple actividad, sin preocupaciones del pasado o del futuro.

Realizar actividades como cocinar, planchar, ordenar, cuidar las plantitas, hacer manualidades o simplemente pasear por la casa. Todo esto reduce el estrés, ayuda a bajar los niveles de cortisol y desconecta de las preocupaciones.

Lo interesante es que hacer con placer estas cosas sencillas y caseras, mejora la salud mental, fomenta la conexión emocional, la creatividad y la resiliencia. Además contrarresta la cultura de la hiper productividad, demostrando que fluir es valioso.

Elegir una tarea simple que sea de tu agrado, algo que te permita disfrutar sin grandes pretensiones. como doblar la ropa, limpiar una ventana o arreglar un estante. Es preferible eliminar interrupciones como el teléfono, por ejemplo. Hacer tareas de baja intensidad, sin aparatos electrónicos ni pantallas, utilizando las manos. Sentir el agua al lavar los platos, las copas, los cubiertos, mirar los colores al ordenar, saborear la tarea.

Sin metas, no busques terminar rápido, el objetivo es el placer del proceso.

La palabra pottering o puttering proviene del verbo inglés to putter, cuyo uso coloquial se refiere a una actividad relajada, a pequeñas tareas domésticas hechas con agrado, sin apuro ni estrés. También puede significar pasar el rato sin hacer nada importante.

To potter tiene sus orígenes en el término neerlandés poteren, que significa ocuparse en tareas menores. El Collins Dictionary define putter como hacer cosas sin prisa y sin importancia, pero bastante agradables.

En definitiva, podríamos decir que se trata de dedicar un rato al tekoreí feliz, haciendo pequeñas actividades de nuestro día a día, que no requieren un excesivo esfuerzo mental, de manera tranquila y sosegada. En comodidad, con ropa suelta, sin presión de tiempo y sin una meta o expectativa específica, proporcionando sensaciones de satisfacción y calma. Jugar con tu perro o con tu gato, tenderte en una hamaca a mirar las nubes o las estrellas, tejer o hacer manualidades, ordenar fotos o recuerdos. Hacer naderías que nos ofrezcan la oportunidad de practicar el pottering y disfrutar plácidamente, sin urgencias ni preocupaciones, fluyendo en armonía, con placer, con la vida.

carlafabri@abc.com.py