La gran sorpresa de LEGO en 2026

A diferencia de todo lo tecnológico de por sí, la idea nacida en Dinamarca por el carpintero Ole Kirk Kristiansen ahora apunta a una nueva modalidad de juego sin pantallas, aunque sin dejar de lado el uso de la tecnología en sí.

La propuesta se llama LEGO® SMART Play™ y según la propia firma, se trata de una innovación que va a permitir que los ladrillos puedan “jugar” con los niños.

Inclusive hubo rumores sobre un gran anuncio por parte de LEGO y finalmente todo fue confirmado para este año, ya que la propia empresa asegura que se tratará de un hito de innovación desde que su primera “minifigura” viera la luz en 1978.

“No se trata simplemente de una nueva colección de piezas, sino de una tecnología que permitirá que las creaciones cobren vida y reaccionen con precisión a la forma en que los niños interactúan con ellas”, aseguran.

LEGO “inteligente”

La historia para convertir a los LEGO en también algo smart ya data desde el 2017, año en el que se realizaron estudios y entrevistas a niños para luego identificar los tres pilares principales para su nueva tecnología: la conexión social, el significado de cada acción y la adaptabilidad.

Nuevamente, la firma asegura que el desafío era gigante con estos tres aspectos, ya que la idea tampoco era dejar de lado el brick (ladrillo) tradicional.

Otro de los puntos que fueron “clave” para este desarrollo fue por las pantallas, porque es sabido que a nivel mundial, los niños se pasan horas mirando pantallas, principalmente de celulares o tablets.

En las primeras etapas, el equipo de diseño experimentó con cámaras para detectar movimientos, pero mediante un montón de pruebas, pudieron detectar que estos dispositivos inteligentes también podrían distraer la experiencia física y perder nuevamente parte de la “esencia”.

El juguete y la tecnología

Para este nuevo juguete, LEGO ofrecerá un ecosistema de tres partes para que el modelo ya no sea solamente estático y pueda ser mucho más interactivo.

Primeramente, está el SMART brick como el “cerebro”, que un ladrillo de 2x4 equipado con un acelerómetro para detectar giros, vueltas y movimientos en el aire. Además, cuenta con un escáner de reconocimiento de colores, luces y un sintetizador de audio capaz de reproducir casi cualquier sonido para reaccionar a los inventos.

También estarán las etiquetas SMART que definen la “identidad” del brick, ya que si uno coloca una etiqueta, el ladrillo sabrá cómo debe comportarse y sonar cada objeto. “¿Como un auto? ¿O un helicóptero? ¡Incluso como un baño!”, prometen.

Finalmente, las minifiguras no podían quedar atrás, solo que ahora serán SMART para también reproducir sonidos, estados de ánimo y reacciones únicas al entorno en el que se puedan encontrar al interactuar con el ecosistema inteligente.

La primera tanda

Para el primer lanzamiento de los LEGO en su versión smart ya está habilitada la preventa, aunque recién se espera que desde el 1 de marzo próximo ya se encuentren disponibles las primeras opciones de esta nueva versión de juguetes.

Serán tres paquetes de la colaboración de LEGO con Star Wars y los precios serán de 69 dólares, 89 dólares y 159 dólares para su versión más completa, ya que igual aunque la galaxia esté “muy, muy lejana”, pronto ya formarán parte de horas de diversión infinita para niños, jóvenes y, claramente, también adultos.