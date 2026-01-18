Agenda cultural y artística del 18 al 24 de enero

MIÉRCOLES 21
Workshop / Hands in clay
Ofrecido por: CCPA
Hora: 16:00
Lugar: Maker Lab de la Biblioteca Roosevelt del CCPA
Informaciones: @makerlab.ccpa
JUEVES 22
Museo de Ciencias / Nuevos horarios
Durante enero, los espacios del MuCi –TatakuaLab (Complejo Textilia, sobre Gral. Santos) y el planetario San Cosmos– abrirán de jueves a domingos, de 14:00 a 20:00; además, San Cosmos contará con una función extra los sábados a las 20:00.
Ambos espacios ofrecerán la tradicional Hora tranqui los sábados y domingos, de 14:00 a 15:00, para brindar una experiencia inclusiva a personas con neurodivergencia. Más informaciones: @muci_py
Cine Nacional en la Costa/ Proyección de películas paraguayas
Ofrecido por: Ñandecine, Senatur y la Dirección de Turismo de la ciudad de Encarnación
Hora: 19:30
Lugar: Sector del mirador San José
Informaciones: @turismoencar
Concierto / Homenaje a Sarcófago de la mano de su fundador, Incubus
Ofrecido por: Productora A Headbanger Journey
Hora: 18:00
Lugar: Die Mannschaft Bar
Informaciones: tuti.com.py
Tour Terrazas de Asunción
Ofrecido por: Touring y Automóvil Club
Hora: 18:00
Lugar: Senatur (Palma 468)
Informaciones: @tacpy
SÁBADO 24
Circuito de cerámica y brunch
Viví una experiencia única en Areguá, con el circuito Cerámica y Brunch. Bajo la consigna de “manos que crean, sabores que inspiran”, invitan a disfrutar de una jornada que promete arte, tradición y gastronomía, con traslado ida y vuelta, guía, visita a tres maestras artesanas y mucho más.
La salida es a las 8:00 desde la Senatur (Palma 468). Más informaciones en @senatur_py o bien a los teléfonos (0976) 304 093 y (0991) 711 066.
Carnaval Encarnaceno 2026
Ofrecido por: Ciudad de Encarnación
Hora: 21:00
Lugar: Sambódromo de Encarnación
Informaciones: tuti.com.py
Festival / Ykua Bolaños 2026
Ofrecido por: Kachiporros y gran variedad de artistas nacionales
Hora: 19:30
Lugar: Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real
Informaciones: tuti.com.py