Agenda cultural y artística del 18 al 24 de enero

MIÉRCOLES 21

Workshop / Hands in clay

Ofrecido por: CCPA

Hora: 16:00

Lugar: Maker Lab de la Biblioteca Roosevelt del CCPA

Informaciones: @makerlab.ccpa

JUEVES 22

Museo de Ciencias / Nuevos horarios

Durante enero, los espacios del MuCi –TatakuaLab (Complejo Textilia, sobre Gral. Santos) y el planetario San Cosmos– abrirán de jueves a domingos, de 14:00 a 20:00; además, San Cosmos contará con una función extra los sábados a las 20:00.

Ambos espacios ofrecerán la tradicional Hora tranqui los sábados y domingos, de 14:00 a 15:00, para brindar una experiencia inclusiva a personas con neurodivergencia. Más informaciones: @muci_py

Cine Nacional en la Costa/ Proyección de películas paraguayas

Ofrecido por: Ñandecine, Senatur y la Dirección de Turismo de la ciudad de Encarnación

Hora: 19:30

Lugar: Sector del mirador San José

Informaciones: @turismoencar

Concierto / Homenaje a Sarcófago de la mano de su fundador, Incubus

Ofrecido por: Productora A Headbanger Journey

Hora: 18:00

Lugar: Die Mannschaft Bar

Informaciones: tuti.com.py

Tour Terrazas de Asunción

Ofrecido por: Touring y Automóvil Club

Hora: 18:00

Lugar: Senatur (Palma 468)

Informaciones: @tacpy

SÁBADO 24

Circuito de cerámica y brunch

Viví una experiencia única en Areguá, con el circuito Cerámica y Brunch. Bajo la consigna de “manos que crean, sabores que inspiran”, invitan a disfrutar de una jornada que promete arte, tradición y gastronomía, con traslado ida y vuelta, guía, visita a tres maestras artesanas y mucho más.

La salida es a las 8:00 desde la Senatur (Palma 468). Más informaciones en @senatur_py o bien a los teléfonos (0976) 304 093 y (0991) 711 066.

Carnaval Encarnaceno 2026

Ofrecido por: Ciudad de Encarnación

Hora: 21:00

Lugar: Sambódromo de Encarnación

Informaciones: tuti.com.py

Festival / Ykua Bolaños 2026

Ofrecido por: Kachiporros y gran variedad de artistas nacionales

Hora: 19:30

Lugar: Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real

Informaciones: tuti.com.py