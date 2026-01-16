¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Las nuevas opciones en streaming de esta semana incluyen una película de acción que reúne a Ben Affleck y Matt Damon, una nueva serie del universo de Game of Thrones, propuestas románticas de Corea y Japón, y muchos otros estrenos de alrededor del mundo.

Películas

El botín (Netflix)

Un thriller estadounidense de acción en el que un grupo de policías de Miami descubren millones de dólares en efectivo durante un allanamiento y comienzan a dudar de la confianza que tienen entre sí mientras debaten qué hacer con lo incautado. Protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun y Teyana Taylor, dirigida por Joe Carnahan.

El esquema fenicio (HBO Max)

Luego de su paso por los cines, llega a streaming la más reciente película del aclamado cineasta estadounidense Wes Anderson. El filme sigue a un tenaz empresario que busca reconectar con su hija mientras lleva a cabo un ambicioso y peligroso emprendimiento. Con Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera y Tom Hanks.

Series

El caballero de los Siete Reinos (HBO Max)

Una nueva serie de fantasía ambientada en el universo de Game of Thrones, basada en la obra literaria de George R.R. Martin. La historia sigue las aventuras de un caballero andante y su joven escudero, casi cien años antes de los eventos de Game of Thrones. Protagonizan Peter Claffey y Dexter Sol Ansel. Primer epidosio disponible desde el domingo.

El amor a través de un prisma (Netflix)

Una nueva serie animada romántica japonesa que trascurre a principios del siglo XIX y sigue a una joven estudiante japonesa que viaja a Londres y acaba envuelta en el aristocrático.

Las siete esferas (Netflix)

Una nueva serie británica de misterios basada en el relato homónimo de Agatha Christie. La historia sigue a una joven mujer que debe resolver el misterio de una muerte ocurrida durante una fiesta de la alta sociedad inglesa. Protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

¿Cómo se traduce este amor? (Netflix)

Un drama romántico coreano que sigue la relación entre un intérprete de idiomas y una exitosa actriz. Con Kim Seon-ho y Go Youn-jung.

Humana por accidente (Netflix)

Una comedia romántica coreana en la que un ser mágico se transforma por accidente en una mujer humana y se ve obligada a convivir con un egocéntrico jugador de fútbol. Protagonizan Kim Hye-yoon y Park Solomon.

Dime más mentiras, temporada 3 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie de drama basada en la novela homónima de Carola Lovering sobre un tumultuoso romance entre estudiantes universitarios. Protagonizada por Grace Van Patten y Jackson White.

De polo a polo (Disney+)

Una nueva serie documental que sigue al actor Will Smith mientras explora los siete continentes llevando a cabo una serie de variados desafíos de aventura.

Secuestro aéreo, temporada 2 (Apple TV)

Nuevos episodios de esta serie británica de suspenso en la que un negociador corporativo es reclutado para intentar mediar entre las autoridades y los secuestradores de un avión de pasajeros. Con Idris Elba.

Taskaree: La red del contrabando (Netflix)

Una nueva serie india de suspenso que sigue a un grupo de agentes de aduanas que se enfrentan a una organización criminal dedicada al contrabando. Con Emraan Hashmi.

La familia Upshaw, temporada 7 (Netflix)

La temporada final de esta serie estadounidense de comedia sobre las vidas de una peculiar familia de clase trabajadora de Indiana. Con Wanda Sykes y Mike Epps.