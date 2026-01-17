Los treinta de los Tamagotchi

Aunque muy alejado de toda la tecnología actual, este sonido podía ser insistente y pese a ser de un aparato que mostraba imágenes pixeladas con una pantalla que ni color tenía, podía interrumpir clases, recreos, almuerzos o cenas con la familia completa.

Este 2026, este “gadget” que marcó generaciones cumple treinta años desde su lanzamiento en Japón, que en ese país nació como un pequeño “huevo digital”, trascendió las fronteras y continentes, incluso al punto de llegar hasta nuestra región y país.

Claramente se habla del “Tamagotchi”, que más allá de un juguete que brindaba un cierto grado de “responsabilidad” a niños y jóvenes, a lo largo de su historia se convirtió en todo un ícono e incluso un accesorio de moda que ahora en la época donde prácticamente todo es inteligencia artificial, lo “retro” cobra mucha más vigencia y niega a extinguirse.

Una “mascota” histórica

Actualmente, Bandai es una de las firmas japonesas más exitosas en lo que refiere a entretenimiento, pero este gigante de los juguetes en su momento dudó de este producto en sus inicios.

A mediados de los 90, la idea de una “mascota virtual” sonaba absurda para los ejecutivos acostumbrados a los robots o figuras de acción de personajes de animé.

Al respecto, Taro Tsuji, el actual “Jefe oficial de Tamagotchi”, recuerda en una entrevista especial con UNIQLO que la compañía atravesaba un momento financiero delicado cuando una empleada amante de los animales propuso lo impensable: un juego que no trataba de ganar, sino de cuidar.

Pese a las dudas, el resultado fue un fenómeno cultural inmediato y al ser lanzado en 1996, el Tamagotchi no buscaba ningún tipo de realismo gráfico como podía ocurrir con otras opciones de entretenimiento digital en la época, sino, sostienen que su éxito justamente se dio por sus imperfecciones: tipografías hechas a mano, personajes con un diseño “feo-lindo” y una pantalla muy básica, que en el resultado final fue todo un triunfo de la personalidad sobre la tecnología en un país como Japón.

El éxito del Tamagotchi

“¿Por qué nos obsesionamos tanto?”, se le preguntó al jefe de los Tamagotchi y su respuesta fue simple pero también reveladora.

“Con una mascota real, no hay botón de pausa. Si no la cuidas, se enferma. Queríamos capturar esa esencia. A diferencia de los videojuegos de la época, el Tamagotchi no te esperaba. Vivía en tiempo real. Dormía cuando tú dormías (o al menos lo intentaba) y exigía atención cuando tenía hambre, no cuando tú tenías tiempo libre. Esa demanda constante e impredecible fue lo que generó un vínculo emocional genuino. No era un aparato; era una vida digital que dependía de ti”.

Por eso, para algunas generaciones fue como una primera “lección” real sobre la constancia, afecto y cuidado, ya que estas figuritas que se movían, pedían jugar o ser bañadas, también podían morir.

De la nostalgia a la inmortalidad

Treinta años después, el Tamagotchi nunca desapareció por completo, ya que hasta ahora existen modelos más modernos, pero siempre con la misma esencia.

Uno de los últimos modelos conmemorativos, el Tamagotchi Paradise, lleva el concepto a un nuevo nivel filosófico, ya que tiene una inspiración en la teoría de la evolución de Darwin.

En esta versión ya no se trata solamente de limpiar y alimentar, sino las interacciones pueden ser desde un nivel “celular” hasta una “escala cósmica”.

Por su aniversario también hay ropas que celebran este ícono de la cultura popular que, con diseños alegóricos, sin duda a alguna persona sacará una sonrisa o hará que recuerde algún momento de su infancia.

¿Qué es “<i>Tamagotchi</i>”?

Según su creadora Bandai, Tamagotchi es una combinación de las palabras japonesas ‘tamago’, que significa “huevo”, y ‘uotchi’, que en español es “reloj”.

Finalmente, en su descripción oficial sobre el producto se menciona lo siguiente:

“Los personajes Tamagotchi son formas de vida que viven en el ‘Planeta Tamagotchi’, que está muy alejado de la Tierra. Tras su descubrimiento en la Tierra en 1996, millones de personajes Tamagotchi han sido criados por personas de todo el mundo. Comiendo deliciosa comida y jugando a muchos juegos... los personajes Tamagotchi han aprendido a querer a los terrícolas que los llenan de tanta emoción. Necesitarán tus cuidados, pero crecerán hasta convertirse en una parte importante de tu vida diaria. Eso es Tamagotchi”.