Una nueva mirada sobre estética, salud y longevidad

En los últimos años, diversos estudios han demostrado que la masa muscular cumple un rol central en la longevidad, ya que está directamente relacionada con la movilidad, el equilibrio, el metabolismo y la autonomía a lo largo de la vida.

Bajo esta mirada integral, DERMADUE, clínica especializada en dermatología clínica, quirúrgica y estética, continúa incorporando tecnologías médicas de última generación que permiten tratar el envejecimiento y el modelado corporal desde la base: el músculo.

El músculo, los cimientos del rostro

Con el paso del tiempo, no solo disminuyen el colágeno y la elastina de la piel. Los músculos faciales se vuelven más delgados y pierden tono, lo que genera una pérdida de estructura, caída de los tejidos y cambios en la forma del rostro.

“El músculo es el verdadero sostén del rostro. Cuando se debilita, la piel ya no tiene una base firme sobre la cual apoyarse, y los resultados de cualquier tratamiento son limitados”, explica la Dra. Rocío Marecos, dermatóloga y directora médica de DERMADUE.

En este contexto, DERMADUE incorporó EMFACE, una tecnología médica no invasiva que permite estimular selectivamente los músculos elevadores del rostro, considerados los cimientos de todo tratamiento de rejuvenecimiento facial. Este abordaje ayuda a redefinir el contorno, mejorar la firmeza facial y lograr resultados naturales, sin agujas ni procedimientos invasivos.

El mismo concepto aplicado al cuerpo

Esta misma filosofía se traslada al cuerpo con la incorporación de EMSCULPT NEO, una tecnología médica que permite trabajar músculo y grasa en una misma sesión. Este equipo combina dos tecnologías en una sola aplicación: la tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFEM), desarrollada y patentada por BTL para estimular y fortalecer el tejido muscular, y radiofrecuencia sincronizada, orientada a la reducción del tejido adiposo.

Con el paso del tiempo, la pérdida de masa muscular no solo afecta la estética corporal, sino también el metabolismo, la postura, la estabilidad y la fuerza. Cuando el músculo se debilita aparecen la flacidez, la acumulación de grasa y la pérdida de sostén corporal.

EMSCULPT NEO actúa fortaleciendo el músculo y estimulando la formación de nuevas fibras musculares mediante contracciones supramáximas, imposibles de lograr de manera voluntaria con ejercicio convencional. El tratamiento permite mejorar la composición corporal de forma progresiva y medible, siempre bajo evaluación médica. Las sesiones duran aproximadamente media hora, se realizan recostados en una camilla y no requieren tiempo de recuperación.

Estudios publicados recientemente han demostrado que EMSCULPT NEO genera una respuesta celular comparable a la obtenida tras 16 semanas de entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

“Esto no reemplaza al gimnasio ni al ejercicio físico regular, pero sí lo potencia”, aclara la Dra. Marecos. “En deportistas, puede mejorar el rendimiento y la performance muscular; en aquellas personas que no realizan suficiente entrenamiento de fuerza, brinda la posibilidad de desarrollar masa muscular de forma segura y controlada. Y en quienes buscan modelado corporal, el trabajo sobre el músculo permite potenciar los resultados estéticos, logrando un contorno más firme y definido”.

Tecnología con respaldo científico

Las tecnologías incorporadas por DERMADUE fueron desarrolladas por BTL Aesthetics, una compañía de origen europeo con más de tres décadas de trayectoria en investigación médica. Sus equipos se utilizan en clínicas y centros médicos de referencia en todo el mundo y se caracterizan por un fuerte respaldo científico y altos estándares de calidad y seguridad.

BTL Estética Py, sucursal directa de la compañía a nivel local, inició sus actividades en noviembre de 2024 con el objetivo de trabajar de manera cercana con profesionales de la salud que buscan destacarse, ofreciendo tecnologías médicas innovadoras con respaldo científico y altos estándares de seguridad para los pacientes.

Según explicó Hugo Riveros, gerente comercial de la línea, todos los equipos y tecnologías cuentan con las certificaciones internacionales correspondientes y los registros sanitarios expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), requisitos obligatorios para su utilización en el país.

“En DERMADUE priorizamos tratamientos basados en evidencia científica. No buscamos soluciones rápidas ni resultados artificiales, sino acompañar a cada paciente con una mirada médica integral y personalizada”, destaca la Dra. Marecos.

Una estética que empieza desde adentro

La incorporación de estas tecnologías refuerza el posicionamiento de DERMADUE como un centro médico que apuesta por la innovación, la formación continua y una estética respetuosa de la anatomía y la salud. Porque hoy, más que nunca, la estética no empieza en la superficie. Empieza en el músculo.

La Dra. Rocío Marecos atiende en DERMADUE, clínica especializada en dermatología clínica, quirúrgica y estética, ubicada en Asunción.

