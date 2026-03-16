Uzbekistán: sueño paraguayo en el tablero mundial

En el ajedrez, cada movimiento es una historia. Cada jugada encierra años de estudio, sacrificio silencioso y horas interminables frente a un tablero. Y cuando llega el momento de representar a todo un país, ese juego de estrategia se transforma en algo mucho más profundo: se convierte en identidad, en orgullo y en una responsabilidad que trasciende lo individual.

Ese es el desafío que asumirá Paraguay en la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se disputará del 15 al 28 de septiembre en la histórica ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán.

Allí, los mejores ajedrecistas del planeta se reunirán para disputar la máxima competencia por equipos del deporte ciencia, una verdadera copa del mundo del ajedrez.

Paraguay ya tiene definidos a sus representantes, seleccionados de acuerdo al ranking ELO oficial, el sistema que mide la fuerza competitiva de cada jugador y que también determina el orden de los tableros dentro de cada delegación. Pero más allá de los números, detrás de cada nombre hay historias de dedicación, talento y sueños que se proyectan hacia uno de los escenarios más prestigiosos del ajedrez internacional.

Liderazgo femenino con sello paraguayo

En la rama femenina, la delegación estará encabezada por Gabriela Vargas Talavera, Maestra Internacional Femenina (WIM) y principal referente del ajedrez nacional.

Con un ELO de 2164, Vargas liderará un equipo que combina experiencia internacional con una nueva generación de talentos que viene creciendo con fuerza.

Junto a ella estarán Helen Montiel Cáceres (1900), Paula Oviedo Acosta (1887), Fiorella Mayeregger (1857) y Renata Mayeregger (1838).

El equipo refleja un interesante equilibrio entre juventud y proyección, una combinación que ha caracterizado al ajedrez femenino paraguayo en los últimos años. Muchas de estas jugadoras han representado al país en torneos internacionales desde temprana edad, acumulando experiencia y consolidando un camino que hoy las lleva a compartir escenario con las potencias mundiales del deporte ciencia.

Para ellas, cada partida en Samarcanda será más que un desafío deportivo: será la oportunidad de demostrar que el talento paraguayo también puede competir en igualdad de condiciones en el tablero global.

La solidez del equipo absoluto

En el equipo absoluto, el liderazgo recae en el Gran Maestro (GM) Guillermo Vázquez, el máximo exponente del ajedrez paraguayo y una figura respetada en el circuito internacional. Con un ELO de 2545, Vázquez será el primer tablero del conjunto nacional, aportando su experiencia en torneos de alto nivel y su vasta trayectoria en competencias internacionales.

Detrás de él se ubican jugadores que representan el presente y el futuro del ajedrez paraguayo: Juan Sebastián Melián (FM, 2382), Antonio Almirón (IM, 2323), Juan Uvaldo Heinichen (CM, 2166) y Enrique Allo Collante (2116).

Este plantel reúne títulos internacionales, experiencia en competencias continentales y un constante roce con torneos de alto nivel, elementos que fortalecen la expectativa de mejorar el rendimiento histórico del país en la Olimpiada.

El tablero como bandera

Las Olimpiadas de Ajedrez son mucho más que un torneo. Son una celebración global del pensamiento estratégico, donde cada nación presenta a sus mejores representantes para disputar partidas que pueden durar horas, pero cuyo significado se construye a lo largo de toda una vida de dedicación.

En cada jugada habrá algo más que piezas moviéndose sobre el tablero. Habrá sueños, entrenamientos silenciosos, torneos juveniles que marcaron los primeros pasos, viajes, sacrificios y el orgullo de vestir los colores de Paraguay.

Para estos diez ajedrecistas, Samarcanda no será solo una ciudad lejana cargada de historia. Será el escenario donde el talento paraguayo buscará abrirse camino frente a las potencias del ajedrez mundial.

Y aunque el resultado siempre dependerá de lo que ocurra sobre las 64 casillas, el verdadero triunfo ya está en el recorrido: en cada partida jugada para llegar hasta aquí, en cada sacrificio realizado para perfeccionar una apertura, en cada sueño que ahora se proyecta hacia el tablero más grande del mundo.

Porque en el ajedrez, como en la vida, cada movimiento cuenta. Y Paraguay ya está listo para jugar su próxima gran partida.