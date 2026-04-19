Apple, medio siglo “pensando diferente”

En la actualidad y para entender la magnitud de este medio siglo, uno tiene que entender los orígenes más allá del objetivo original y si bien uno de los nombres es mucho más conocido y recordado que los otros dos, fueron tres personas las que hicieron que Apple sea una realidad.

La historia fue “escrita” por los icónicos Steve Jobs y Steve Wozniak, pero también formó parte Ronald Wayne, quien había diseñado el primer logotipo de la firma, sin embargo, su pronta salida –luego de 12 días de la fundación– hace que prácticamente quede “olvidado” como uno de los fundadores.

Por otra parte, su primer producto oficial lanzado ese año fue la Apple I, que directamente era una placa base ensamblada a mano. A diferencia de las computadoras portátiles modernas, esta no incluía teclado, ni monitor y tampoco una carcasa propiamente dicha, pero su diseño rústico y hasta casero no fue una limitante para que sea la chispa que inicie una revolución.

Esta microcomputadora fue diseñada en 1975 por Wozniak y su objetivo era utilizarla como una computadora personal, usar la Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) y también jugar.

De Apple I al futuro

Por sus 50 años, Apple publicó un mensaje especial y en este recuerdan que su evolución a lo largo de este tiempo siempre fue vertiginosa, ya que en este “viaje” que ya lleva medio siglo y contando se conoció Macintosh, que democratizó la interfaz gráfica; al iPod, que puso miles de canciones en nuestros bolsillos, y claramente al iPhone, el dispositivo que redefinió para siempre el futuro de celulares y prácticamente abrió la puerta a los smartphones.

Ya con millones de seguidores a lo largo de todo el mundo, su ecosistema fue expandiéndose con el iPad y ahora también se encuentran disponibles los Apple Watch, AirPods y AirTags, todos productos con la garantía de la reconocida manzana.

Pero el verdadero legado de Apple, según reconoce la propia marca en su mensaje por los 50 años, no reside en placas, códigos ni avances tecnológicos, sino que lo hace en las manos de quienes los utilizan, porque no es una realidad alejada que a lo largo de todo este tiempo estas herramientas permitieron a un sinfín de personas emprender negocios, capturar los primeros pasos de sus hijos, escribir libros, reencontrar su música favorita o acortar distancias con cualquier otra persona que se encuentra al otro lado del mundo, por lo menos a través de pantallas.

“En Apple nos enfocamos más en construir el futuro que en recordar el pasado. Pero no podíamos dejar pasar este hito sin agradecer a las personas que hacen de Apple lo que es hoy. Sus ideas inspiran nuestro trabajo. Su confianza nos impulsa a mejorar. Sus historias nos recuerdan todo lo que podemos lograr cuando pensamos diferente. Si algo nos enseñaron es que quienes se atreven a pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo logran. Así que, ¡brindemos por los locos! Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los que no encajan. Los que ven las cosas de forma diferente. ¡Brindemos por ustedes!”, es como finaliza el mensaje especial de Apple y lleva la firma de su actual director, Tim Cook, aunque hace referencia a una frase de Jobs.

Finalmente, en el año que Apple cumple 50, se espera que en septiembre se muestre la nueva serie de los iPhone, que, en caso de seguir con la línea actual, sería el 18.