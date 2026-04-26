ABC Revista
26 de abril de 2026 - 01:00

Red carpet: El diablo se viste de Prada 2

Los actores Meryl Streep (i), Emily Blunt (2-i), Stanley Tucci (2-d) y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película "El diablo viste de Prada 2".
Los actores Meryl Streep (i), Emily Blunt (2-i), Stanley Tucci (2-d) y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película "El diablo viste de Prada 2".Octavio Guzmán

Mundial. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y otras estrellas de la icónica película “El diablo viste de Prada” celebraron el estreno de la secuela en Nueva York, 20 años después de la cinta original que marcó la cultura pop. La red carpet no desilusionó.

Por Marta Escurra
Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
Emily Blunt.
Emily Blunt.
Meryl Streep.
Meryl Streep.
Diane Sawyer.
Diane Sawyer.
Anna Wintour.
Anna Wintour.
Laufey, cantante.
Laufey, cantante.
Lady Gaga.
Lady Gaga.
Lucy Liu.
Lucy Liu.
Madelaine Petsch.
Madelaine Petsch.
Heidi Klum.
Heidi Klum.