Air Supply: 50 años de un dúo legendario

Hace cinco décadas, en la ciudad australiana de Melbourne, dos jóvenes artistas dieron inicio a la historia de una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia del pop y el rock. Graham Russell y Russell Hitchcock decidieron nombrar a este proyecto Air Supply.

En una entrevista para ABC, a través del correo electrónico, Russell Hitchcock afirma que una de las dificultades más grandes que tuvieron que superar en esta carrera fue el rechazo inicial que vivieron en Australia.

“Siempre tenés que ser resiliente y seguir empujando para adelante”, señala el cantante.

También reflexiona acerca de cuál ha sido la experiencia más linda que han vivido en estos 50 años de carrera. “Probablemente fue conocer a la Princesa Diana y, en ese entonces, al Príncipe Carlos. Fue una experiencia maravillosa”, recuerda. Este encuentro con los miembros de la Familia Real Británica se dio en el año 1988, en el marco de los festejos por el Bicentenario de Australia.

En cuanto a lo que será la presentación de Air Supply en Asunción, Hitchcock anticipa que será un concierto “verdaderamente emocionante, con todos los hits y mucho más”. “Estamos ansiosos por volver”, agrega.

El dúo australiano ha venido constantemente al Paraguay desde el año 1989 y esta será su séptima visita a nuestro país. En esta ocasión, el encuentro se llevará a cabo en el SND Arena, que los recibirá por primera vez para recorrer éxitos como Making Love Out of Nothing at All, All Out of Love, Goodbye, Even the Nights Are Better, entre tantos otros.

Al ser consultado acerca de la situación más inesperada en la que escuchó una de las canciones de Air Supply, Hitchcock recuerda que la primera vez que escuchó Lost in Love en la radio estaba en el famoso Sunset Boulevard de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

“Estaba manejando un Mustang convertible, un auto bien americano, y la canción comenzó a sonar en la radio. Tuve que detenerme. Fue algo tan emocionante y tan inesperado”, comenta.

Hace algunos años surgió una noticia acerca de que Air Supply también se sumaría a la ola de biopics musicales con un proyecto denominado Air Supply: All Out of Love. Al respecto, Russell Hitckcock afirma que la iniciativa sigue en marcha, pero muy lentamente.

“Graham y yo somos parte de cada proceso: el casting, el guion, todo para asegurarnos de que todo sea realmente cierto. Pero encontramos que hacer una película conlleva un proceso muy lento”, afirma.

El 12 de mayo se cumplirán 51 años del día en que Russell y Graham se conocieron en los ensayos del musical Jesucristo Superstar y desde entonces se han convertido en amigos inseparables. Graham Russell es quien ha compuesto la mayoría de las canciones del grupo, mientras que Russell Hitchcock es el responsable de aportarles su voz con su registro de tenor.

La agrupación no ha temido, a lo largo de estas cinco décadas, en explorar y llegar a lugares donde otras bandas nunca lo hicieron. Así se convirtieron en el primer grupo occidental en llegar a China y a Taiwán, además de haberse presentado en diversos países como Japón, Filipinas, Irlanda, Canadá, Corea del Sur, entre otros.

Esta gira, que los traerá nuevamente a Paraguay, también pasará por ciudades de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, antes de seguir por distintos escenarios de Estados Unidos y México, con fechas anunciadas hasta el mes de noviembre.

A partir de toda esta experiencia, le consultamos a Hitchcock qué consejos le daría a un artista que tenga deseos de iniciar una carrera en la música. “Es una pregunta difícil. Para cualquier artista nuevo, como dije anteriormente, tenés que estar preparado para el rechazo y seguir perseverando y, en igual importancia, tenés que rodearte de buena gente”, responde.

En este sentido, afirma que hay que tener “buenos mánagers, buenos abogados y buenos agentes”. “Sin esas tres cosas es muy probable que te tropieces bastante”, acota.

Una dupla ganadora

Air Supply lleva en estos 50 años más de 100 millones de discos vendidos. En la actualidad, el dúo cuenta con 7,9 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 2 millones de suscriptores en YouTube.

El dúo ha publicado 17 álbumes de estudio y anunció que, en el transcurso de este año 2026, estará lanzando un nuevo material de estudio titulado A Matter of Time. Air Supply lleva más de 15 años sin producir un álbum de estudio.

Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de estos 50 años están el American Music Award y el Billboard Awards. En el año 2013 también fueron introducidos al Hall de la Fama de ARIA, la Asociación Australiana de la Industria de la Grabación.

Air Supply en Paraguay: lugar, entradas y más

Fecha: 7 de mayo

Lugar: SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón)

Entradas: www.tuti.com.py

Artista invitada: Mavi Zacarías

Precios y sectores: Graderías: G. 220.000; Plateas A y B: G. 260.000; Every Woman in The World: G. 450.000. Los tickets para Preferencias, Preferencias Plus, Lost In Love, Lonely Is The Night y Primera Fila ya están agotados.

Con las tarjetas de crédito del Banco GNB hay hasta 10 cuotas sin intereses.

También hay disponibles VIP Packages que ofrecen 2 tickets VIP, una noche en habitación doble en el Hilton Garden Inn, Desayuno, Early Check In & Late Check Out, Traslados Hotel- SND Arena-Hotel y un Acceso VIP exclusivo para el concierto.