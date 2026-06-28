Esto sucedió

Campaña de la Cordialidad

El 28 de junio de 1970 arrancó la “Campaña de la Cordialidad” en todo el Paraguay, dado que “se ha convertido, en poco tiempo, en uno de los centros de atracción turística de América del Sur”, decía ABC Color destacando la importancia del rubro. “La hospitalidad del pueblo paraguayo constituye uno de sus rasgos sobresalientes, que no lo han ocultado quienes entraron en contacto con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Si a esa hospitalidad le agregamos cordialidad, habremos alcanzado una imagen especialísima para el turista”, agregaba.

Asunción, mercado ambulante

La avenida Pettirossi aparece con casillas y baratijas de dudosa calidad y procedencia. “Enfrente, el Ministerio de Salud Pública. Atrás, el edificio de Previsión Social y más atrás el futuro Hotel Internacional, que será habilitado próximamente en la esquina de Herrera y Pettirossi. Deprimente espectáculo en pleno centro de la ciudad que deberíamos de erradicar”, decía ABC Color ante la queja realizada por la Junta Municipal a la Intendencia para que tome cartas en el asunto.

Zarzuela San Juan dice que sí

El 28 de junio de 1970, ABC Color informaba que entra en su última semana de presentación la exitosa zarzuela San Juan dice que sí, de Alcibiades González Delvalle y Florentín Giménez, que venía representándose en el Teatro Municipal, por la compañía de Oscar Barreto Aguayo, la dirección de Leandro S. Cacavelos, y un gran elenco, coro y orquesta. El éxito era tan rotundo que la gente abarrotaba el teatro y los domingos había 3 funciones: matiné a las 14:30; familiar, a las 18:15; y noche, a las 21:15.