Valve y su máquina para “sacudir” el mercado

El segmento de los fanáticos de los videojuegos históricamente se dividía entre los que preferían las consolas porque netamente buscaban eso, jugar, y la otra parte optaba por las computadoras, ya que se tenía una doble posibilidad al poder jugar o trabajar también en los equipos, aunque generalmente a un costo más elevado por el precio de los componentes, más ahora con la alta demanda por la inteligencia artificial.

Para algunos era más fácil optar por los sistemas cerrados pero de fácil uso que ofrecen las consolas con la compra de discos y juegos digitales, mientras que otros defendían con capa y espada que las computadoras siempre son más potentes, aunque, de vuelta, eso depende del bolsillo de cada uno.

Sin embargo, en los últimos años aparecieron “híbridos” entre consolas portátiles y computadoras de alto rendimiento, entre las que también se vuelve a incluir a Valve con su Steam Deck, una computadora potente que se utiliza en las manos, que cuenta con pantalla y controles integrados.

Ahora, la Steam Machine vuelve a proponer una alternativa híbrida “de ubicación”, pero con la promesa de que tiene un rendimiento de potencia seis veces más que su Deck.

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Steam: ¿qué es?

Antes de profundizar sobre la máquina en sí, es importante también saber qué es Steam y el impacto que tiene en el mundo moderno del gaming.

Steam es una plataforma digital de distribución de videojuegos, software y contenido multimedia que ya tiene más de dos décadas de vida.

Fue desarrollada y operada por la compañía Valve desde su lanzamiento en 2003 y funciona como una tienda en línea donde los usuarios pueden comprar, descargar, actualizar y jugar miles de títulos para PC, además de ofrecer funciones sociales como amigos, chats, grupos, talleres de modificaciones y transmisiones en vivo.

Con el tiempo, Steam evolucionó más allá de los juegos para convertirse en un ecosistema completo que incluye su propio sistema operativo basado en Linux: SteamOS, al igual que su propio hardware, Steam Deck y Steam Machine.

Además de ser conocido por sus interesantes ofertas, en Steam hasta ahora se encuentran los icónicos títulos de Valve como Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress, Portal, Left 4 Dead y otros más que ya se sitúan entre los clásicos.

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La Steam Machine

En la práctica, la Steam Machine es una computadora pequeña ya preensamblada, pero su tamaño no le impide competir de igual a igual con torres más grandes y que se caracterizan por estar llenas de luces. Según promete Valve, sería capaz de ejecutar juegos exigentes en una resolución de 4K y a 60 cuadros por segundo, una configuración muy buscada por los gamers.

Asimismo, utiliza el sistema operativo de Valve diseñado específicamente para jugar, que según la firma “está pensado para que puedas empezar a jugar sin configuraciones complicadas, sin renunciar a la potencia y la flexibilidad de una PC”.

Pese a utilizar SteamOS, la empresa no limita o prohíbe qué otro sistema se le instale, ya que justamente en su promoción oficial se menciona esto: “Sí, Steam Machine está optimizada para jugar, pero sigue siendo tu PC. Instala tus propias aplicaciones, o incluso otro sistema operativo. No vamos a decirte cómo tienes que usar tu ordenador” (sic).

En su interior se incorpora un procesador AMD Zen 4 semipersonalizado de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM DDR5 junto a 8 GB de memoria de video GDDR6, y almacenamiento en SSD NVMe de 512 GB o 2 TB ampliable mediante una tarjeta microSD. En cuanto a puertos, cuenta con HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, un puerto USB-C, cuatro puertos USB-A y Gigabit Ethernet, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. En la parte frontal también hay una tira LED personalizable.

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El precio y la polémica

Finalmente, Valve ofrece dos configuraciones de almacenamiento de la Steam Machine:

Con 512 GB: 1.049 dólares

Con 2 TB: 1.349 dólares

Opcionalmente, se puede adquirir con el nuevo Steam Controller por 80 dólares más, por lo que los precios ascienden a 1.128 dólares (512 GB) y 1.428 dólares (2 TB), y aunque su precio es superior al de las consolas tradicionales, Valve no posiciona su producto como una consola en sí.

Que no se incluya el control generó cierto tipo de polémica o incluso burlas por su valor, al igual que el sistema de inscripción para intentar conseguir una computadora, que de momento solo se habilitan registros en América del Norte, Reino Unido/Unión Europea y Australia, por lo que solamente quedará esperar para ver el equipo en nuestro país o la región.

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