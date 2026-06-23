Lanzamientos de videojuegos: ‘Deltarune’ y ‘Star Fox’ regresan esta semana

Esta semana trae a consolas de videojuegos y PC los lanzamientos de títulos largamente anticipados como el ‘remake’ de un clásico de la saga Star Fox de Nintendo, el nuevo capítulo de Deltarune, el sucesor del galardonado juego de rol Undertale; y otras interesantes novedades.

Deer and Boy (martes 23)

Una aventura narrativa en 2D que sigue a un niño que huye de su casa y se encuentra con una cría de ciervo con características sobrenaturales, con quien emprende una peligrosa odisea de descubrimiento.

Moldwasher (martes 23)

Un juego de acción arcade clásica en el que el jugador toma el rol de un nigiri viviente que, armado con una pistola de agua a presión, debe limpiar la cocina en la que vive y combatir contra las alimañas que intentan invadirla.

Frostpunk 2: Breach of Trust (martes 23)

La nueva expansión del aclamado juego de estrategia y supervivencia Frostpunk 2, en el que el jugador debe administrar y mantener con vida a una comunidad de sobrevivientes en medio de una nueva era de hielo.

Deltarune: Capítulo 5 (miércoles 24)

La muy esperada nueva adición al nuevo juego de rol con combates por turnos del creador de Undertale, Toby Fox, que viene siendo lanzado en capítulos desde 2018. La historia trascurre en una realidad paralela a la de Undertale.

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Dead or Alive 6: Last Round (miércoles 24)

Un relanzamiento expandido del popular juego de pelea Dead or Alive 6, lanzado originalmente en 2019, que irá añadiendo nuevos peleadores para descarga a lo largo del tiempo.

Empulse en ‘early access’ (miércoles 24)

Un nuevo juego multijugador disparos en primera persona inspirado en la saga Titanfall, que pone énfasis en la agilidad y el movimiento, con batallas de seis contra seis en las que los jugadores pueden correr por las paredes y usar ganchos para realizar acrobacias y maniobrar hasta la victoria.

Star Fox (jueves 25)

Un remake del clásico de acción espacial Star Fox, uno de los títulos insignia de la consola Nintendo 64 de Nintendo, lanzado en 1997. Este nuevo título adapta aquél juego con gráficos modernos y expande la historia, las mecánicas de juego y el diseño de los niveles.