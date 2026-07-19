Agosto, el momento de empezar

“La Convocatoria Agosto representa una nueva oportunidad para que quienes no pudieron iniciar sus estudios en los llamados de marzo o mayo puedan comenzar este mismo año una nueva etapa en su desarrollo personal y profesional. Ingresar en agosto les permite poner en marcha su proyecto de vida sin necesidad de esperar al siguiente año lectivo”, destacó la Dra. Sanie Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE.

Uno de los grandes diferenciales de la universidad es el crecimiento sostenido de su modalidad A Distancia, diseñada para brindar educación de calidad desde cualquier lugar.

Actualmente ofrece 12 carreras bajo un modelo que combina clases sincrónicas, donde docentes y estudiantes interactúan en tiempo real, con contenidos asincrónicos disponibles en una plataforma virtual intuitiva, permitiendo que cada alumno organice su aprendizaje según sus tiempos.

La rectora explicó que este sistema se apoya en dos pilares fundamentales: tecnología que garantiza la transparencia e integridad de las evaluaciones mediante plataformas de supervisión de exámenes, y actividades presenciales para aquellas asignaturas que requieren prácticas específicas, organizadas de manera flexible para facilitar la participación de los estudiantes.

“Este modelo combina la flexibilidad de la educación virtual con el rigor académico propio de la UNIBE, asegurando que los estudiantes desarrollen las competencias y conocimientos necesarios para un ejercicio profesional ético, competente y de calidad”, afirmó.

La modalidad está especialmente orientada a personas organizadas y comprometidas con su formación, ofreciendo una alternativa ideal para quienes viven en el interior del país, en el extranjero o deben compatibilizar sus estudios con el trabajo y la vida familiar.

“A quienes están pensando en iniciar sus estudios en la Convocatoria Agosto 2026, les diría que este es el momento de dar ese paso. Comenzar una carrera universitaria es una decisión que abre nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. La distancia ya no es un impedimento para acceder a una formación de calidad; con compromiso, constancia y el acompañamiento de la UNIBE, es posible alcanzar la meta de obtener un título universitario y prepararse para responder con éxito a los desafíos del mundo laboral”, enfatizó la Dra. Romero de Velázquez.

La propuesta académica de la UNIBE incluye carreras de grado y programas de posgrado en modalidades presencial y a distancia, todos habilitados por el CONES y con varias carreras acreditadas por la ANEAES, garantía de calidad educativa.

La Convocatoria Agosto 2026 incorpora beneficios especiales para nuevos estudiantes, entre ellos matrícula exonerada, 35% de descuento en las cuotas, 50% de descuento en Enfermería y Kinesiología y Fisioterapia, arancel diferencial para alumnos de la modalidad a distancia y convalidación gratuita de materias, facilitando el acceso a una educación superior de excelencia para quienes decidan comenzar hoy el camino hacia su futuro profesional.

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