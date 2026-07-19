Conozca cuáles son los nombres más raros que surgen con el deporte

Y ya que hablamos del Mundial, quiero mencionar a Jaminton Campaz, de Colombia, a los franceses Dayot Upamecano, Aurélien Tchouameni, Ousmane Dembelé, y –por supuesto– Kylian Mbappé; así como los españoles Lamine Yamal, Aymeric Laporte, Unai Simón, Carlos Del Cerro Grande, videoarbitraje (VAR), entre otros.

Como escribió el poeta Carlos Drummond de Andrade en el Jornal do Brasil de Río de Janeiro: “El nombre propio extravagante es motivo de risa, que hace sufrir a su portador en beneficio del hígado ajeno, pero su motivación es psicológica y sociológicamente seria. A la hora de colgar al hijo una etiqueta para toda la vida, no es solo la imaginación la que se pone a trabajar. Hay un factor de magia inconsciente en la operación muchas veces con pésimo resultado, porque da paso a lo ridículo, aunque la intención es pura”.

El deporte y los deportistas están tan relacionados con nuestras vidas que hasta dejamos de sorprendernos frente a nombres sin tocayos:

África Battaglia ayudó a que Paraguay fuera campeón de básquet en 1962.

Gedidías Zacarías y Del Rosario Exequio Rojas son árbitros de fútbol de Paraguay.

Gerardo Cono Pelusso Boyrie fue técnico de nuestra querida Albirroja.

Octalivar Yesid Carrero es árbitro venezolano y Mykola Karakulov, árbitro ucraniano.

María Copa América Flores fue bautizada así porque nació en Uruguay durante la Copa América en ese país.

Potito Starace es tenista italiano y Ustacio Zaracho, boxeador paraguayo.

En el diario Clarín de Buenos Aires apareció la noticia que nació un niño a quien llamaron River Plate. Más fanático, imposible. Y compite con el padre de mellizas a quienes llamó Mara y Dona.

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Éber Ludueña, el famoso personaje creado por mi amigo Luis Rubio, hizo una lista de nombres extraños de clubes de diversos lugares del mundo:

Club Deportivo Parrillas One, de Honduras; Barito Putera, de Indonesia; Robinhood, de Surinam; Bobo Sport, de Burkina Faso; Abuelos de Orellana, de Ecuador; Unión Deportiva Mortadelo, de Málaga; Avanti Hermandad, de Santo Tomé, Corrientes; Energía Atómica de Malargüe; Club Tres Llantas, de Trenque Lauquen; Último Foco, de Bragado; Independiente Bigote y Atlético Rico Pollo, ambos de Perú; Limón, de Costa Rica; Deportivo Pasto, de Colombia; Carabobo, de Venezuela, y Santa Claus, de Finlandia.

Orbelín Pineda es futbolista mexicano.

Johnnie Walker Bolfarini es basquetbolista.

Franz Beckenbauer Da Cruz vive en Canadá.

Uruguay Campeón Panzaqui es, obviamente, uruguayo.

Encontrar nombres raros es meter la cabeza en todas partes, hacer preguntas, esperar respuestas, hacer conexiones, y esto ha permitido armar un breve catálogo con los nombres más extraños o singulares del fútbol colombiano, donde la mayor parte proviene de la Costa Pacífica:

Kammel Hebanny Valencia, Eder Aleixo Chaux, Dager Yair Palacios, Oidel Jair Pérez, Miller Stiwar Mosquera, Jamillacson Palacios, Leyvin Jhojane Balanta, Yohn Géiler Mosqueira, Yonaider Ortega, Dávinson Alexi Monsalve, Sherman Cárdenas, Neyder Yesid Morantes, Roller Cambindo, Estivenson Jhovanny Santana, Ormedios Madera, Yesinguer Jiménez, Fainer Torijano, Jeysen Jair Núñez, Yúberney Franco, Dhawlin Leudo Cossio.

En algún momento, siempre tratando de ordenar para lograr un sentido a todo ese gran universo que se me aparece, hice una recolección de cómo los nombres también podrían establecer profesiones:

La nadadora china Cha Phu Zhon.

Carlos Amarilla es árbitro paraguayo.

Margaret Court es tenista australiana.

Luciano Palos es arquero argentino.

Oscar Ferro fue arquero de Ferro en Argentina.

Y como no puedo dejar de mencionar a periodistas: Luciano Natalio Chimento trabajó en el diario Crónica de Buenos Aires.

Del calendario a los famosos

Hay un jugador del Atlético Nacional de Antioquia que merece mención aparte. Ninguno le compite. Nadie se aproxima a su nombre, ni el fútbol ni ninguna otra actividad humana, incluidas la astrofísica y la paleontología. El jugador se llama Efmamjjasond González Palacios.

Dicen, los que saben, que es un gran jugador. Pero lo original es que sus padres armaron el nombre con la letra inicial de cada uno de los doce meses del año: enero, febrero, marzo, etc.

La periodista antioqueña Jessica Quintero Serna, que descubrió el caso, dice que sus compañeros, ante la posibilidad de atragantarse con tantas letras, y con tantas consonantes juntas, lo llaman con el diminutivo Jasond, que solo tiene las iniciales del segundo semestre, y sus amigos lo acabaron apodando “Calendario”.

Nombres de jugadores de fútbol que fueron elegidos por padres para sus hijos:

Lionel, Chilavert, Rivaldo, Robinho, Zlatan, Di María, Romario, Bebeto, Cristiano, Rooney, solo por citar algunos.

En 1967, en Escocia, un fanático del fútbol, John Walsh, inscribió a su hijo con once nombres de jugadores famosos de la Selección escocesa: John Hamilton Cox Murray Stewart Stuart Campbell Scott Wilson Mclean Price Walsh.

Al exjugador de fútbol del Club Olimpia: Julio Díaz, hijo de don Julio, dueño del Bar Estrella, lo llaman Pastelito Díaz y andá a discutírselo a cualquiera.

Escuché un disco de Luis Landriscina, el excelente narrador y cuentista argentino, donde hablaba del gusto que tenía un paisano por ir de pesca, sin que obtuviera –por supuesto– la aprobación de la esposa.

En un momento del relato, para ejemplificar la historia, dice: “Porque las pasiones no pueden ser explicadas de la piel pa’fuera”.

Creo que esto define con precisión mi gusto por este tema.

Un artículo de la Revista Life rinde un justiciero homenaje al fallecido tenista Arthur Ashe (ash= cenizas) y habla sobre el nombre de su hija. Su esposa, Jeanne Moutoussamy-Ashe, menciona que a ella siempre le gustó el nombre Cameron si fuera a tener un varón. Pero habiendo dado a luz una hija mujer, y siendo Jeanne fotógrafa profesional, ambos decidieron llamarla Camera.

El jugador de Dock Sud Martin Coito pedía a los comentaristas deportivos que por favor lo mencionaran por el nombre y no por el apellido cuando transmitían los encuentros.

¿Cómo te suenan estos nombres?: Cabalgata Deportiva Zambrano (el popularísimo programa de Gillete homenajeado in-eternum), Victoria Apretada Obregón (otro fanático del fútbol que decidió conmemorar para siempre ese momento feliz), Liga Deportiva Umpiérrez Cevallos. Ecuador también tiene su Cabalgata Deportiva así como un Palacio de los Deportes.

También destaco cómo se utilizan animales y frutas para crear imágenes y facilitar la percepción de personajes conocidos o por conocer. Desde el “Pavo” Bittar, “Melón” Dumot, el “Toro” Giménez, “Pantera” Morays y otros más que conocen suficientemente.

Los ingleses le cantan a Bellingham: Hey Jude/don’t be afraid/you were made to go out and get her/the minute you let her under your skin/then you begin to make it better.

Y Lionel Messi se ríe cuando cuenta que sus sobrinos, abrumados por todo lo mediático, le dicen “Messi, no Tío Lionel”.

Ahora podés entender por qué yo nunca utilizo la frase: “Esto no tiene nombre”.

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