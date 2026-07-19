Filadelfia se encontró con el sueño y la garra

El destino quiso que el 4 de julio de 2026, mientras millones de estadounidenses celebraban los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, miles de paraguayos tiñeran de rojo y blanco las históricas calles de la ciudad para acompañar a la Albirroja en un partido que quedará grabado en la historia del fútbol nacional.

La ciudad donde nació una nación

Filadelfia ocupa un lugar privilegiado en la historia universal.

Fue aquí, en el Independence Hall, donde los representantes de las trece colonias debatieron y aprobaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, dando origen a los Estados Unidos.

A pocos metros se encuentra otro de los símbolos más reconocidos del país: la Liberty Bell, la Campana de la Libertad, convertida en emblema de la lucha por la libertad y la igualdad.

Cada 4 de julio, la ciudad revive aquel momento histórico con desfiles, actos oficiales, conciertos y un imponente espectáculo de fuegos artificiales que atrae visitantes de todo el mundo.

Pero en 2026 ocurrió algo distinto.

Por primera vez, la fiesta patria estadounidense compartió protagonismo con otra celebración: la pasión de miles de paraguayos que llegaron desde distintos puntos de Norteamérica, Paraguay y otras partes del mundo para acompañar a la selección nacional.

Una marea albirroja en medio del calor

Desde las primeras horas del día, las inmediaciones del Independence Hall comenzaron a llenarse de camisetas paraguayas.

Familias enteras, grupos de amigos y comunidades de compatriotas residentes en Estados Unidos se mezclaban con los turistas que recorrían los sitios históricos de la ciudad.

Bombos, banderas, cánticos y abrazos transformaron las calles de Filadelfia en una auténtica extensión de Asunción.

Todo ocurrió bajo una intensa ola de calor que castigó la costa este estadounidense durante buena parte del verano de 2026.

Las altas temperaturas no impidieron que miles de aficionados emprendieran la caminata hacia el Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), escenario del duelo de octavos de final entre Paraguay y Francia.

El sueño llegaba vivo

La ilusión era enorme.

Después de 16 años de ausencia, Paraguay había vuelto a disputar una Copa del Mundo.

Tras un comienzo complicado frente a Estados Unidos, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro reaccionó con autoridad, superó a Turquía, resistió ante Australia y escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente al eliminar a Alemania en la tanda de penales.

Aquella clasificación convirtió a la Albirroja en una de las grandes revelaciones del torneo.

Francia aparecía como favorita, pero el fútbol ya había demostrado que Paraguay era capaz de competir de igual a igual con cualquiera.

Noventa minutos de resistencia

El partido fue exactamente lo que se esperaba.

Francia monopolizó la posesión del balón desde el comienzo, intentando imponer la jerarquía de sus individualidades.

Paraguay respondió con una organización táctica impecable.

El bloque defensivo diseñado por Gustavo Alfaro cerró espacios, redujo líneas de pase y obligó a los franceses a circular el balón sin encontrar profundidad.

Orlando Gill apenas tuvo que intervenir durante varios pasajes del encuentro, reflejo del enorme trabajo colectivo de la defensa paraguaya.

Los minutos transcurrían y la ilusión crecía.

Cada recuperación era celebrada como un gol por la multitud albirroja.

El penal que cambió la historia

La resistencia paraguaya se sostuvo durante más de una hora.

Hasta que una acción dentro del área terminó inclinando el partido.

El árbitro sancionó penal para Francia y el encargado de ejecutar fue Kylian Mbappé.

El delantero francés no falló.

Su remate significó el único gol del encuentro y el golpe más duro para una selección paraguaya que había realizado un esfuerzo físico enorme bajo condiciones climáticas extremadamente exigentes.

Una eliminación que también fue victoria

Lejos de rendirse, Paraguay adelantó sus líneas.

El desgaste comenzaba a sentirse, pero el equipo siguió creyendo.

Cada pelota dividida se disputó como si fuera la última.

La igualdad nunca llegó.

El pitazo final decretó la victoria francesa por 1-0 y la clasificación europea a los cuartos de final.

Sin embargo, lo ocurrido inmediatamente después reflejó el verdadero significado de aquella tarde.

Los aplausos bajaron desde las tribunas.

Los aficionados reconocieron el sacrificio de una selección que nunca dejó de competir.

La eliminación dolía, pero también confirmaba el regreso de Paraguay al escenario donde pertenece.

Mucho más que un partido

Filadelfia fue el punto final de la aventura mundialista de la Albirroja.

Paradójicamente, también fue el lugar donde nació una nueva esperanza para el fútbol paraguayo.

En la ciudad donde hace 250 años un pueblo decidió escribir su propio destino, otra nación, mucho más pequeña en territorio, pero enorme en pasión, volvió a creer en sí misma.

Quizá por eso el recuerdo de aquella jornada permanecerá durante mucho tiempo.

Porque el 4 de julio de 2026 no solo coincidieron dos historias.

Se encontraron dos pueblos unidos por un mismo valor: la convicción de luchar hasta el final por sus ideales.

Mientras la Campana de la Libertad seguía recordando el nacimiento de los Estados Unidos, miles de paraguayos abandonaban el Lincoln Financial Field con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de haber recuperado algo que durante 16 años había permanecido dormido: la ilusión de volver a competir entre las mejores selecciones del mundo.

Filadelfia no fue solamente la ciudad donde terminó un Mundial para Paraguay.

Fue el lugar donde la Albirroja volvió a demostrar que su mayor fortaleza no siempre está en el resultado, sino en la manera de representar a todo un país.